جاي دي: الكأس فرصتنا لمصالحة الجمهور

أكد لاعب الجزيرة، البلجيكي جاي دي، جاهزية «فخر أبوظبي» لمواجهة شباب الأهلي في نهائي كأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي)، مؤكداً أن التتويج بلقب الكأس فرصة لمصالحة الجمهور الجزراوي، وإسعاده بتحقيق بطولة في الموسم الجاري.

وقال جاي دي لـ«الإمارات اليوم» إن نهائي الكأس يعد «مباراة الموسم» بالنسبة إلى الجزيرة، موضحاً: «نعلم تماماً أهمية المباراة التي تعد الفرصة الأخيرة بالنسبة لنا لتحقيق لقب في الموسم الجاري، خصوصاً أن الفريق خرج من نصف نهائي كأس رئيس الدولة، وابتعد عن المنافسة على لقب دوري أدنوك للمحترفين».

وأضاف: «المباراة لن تكون سهلة، سنلعب أمام منافس قوي هو شباب الأهلي، الذي يتصدر لائحة ترتيب الدوري، كما أنه تأهل إلى نهائي كأس رئيس الدولة، وحقق لقب كأس السوبر، ويعد من أبرز الأندية في الموسم الحالي، ولكن في الوقت نفسه الجزيرة يضم مجموعة جيدة من اللاعبين، ولدينا القدرة على تقديم مباراة قوية، والمنافسة على الكأس».

وأشار لاعب الوسط البلجيكي إلى أن النتائج الجيدة التي حققها شباب الأهلي خلال الموسم الجاري، لا تعني أنه لديه الأفضلية في التتويج باللقب، وقال: «المباريات النهائية تعتمد على تفاصيل صغيرة، والفريق الأكثر تركيزاً والأقل ارتكاباً للأخطاء سيتمكن من الفوز باللقب، وبالنسبة لنا نثق تماماً بإمكاناتنا، ومن جانبنا سنقدم كل ما لدينا، ولا ننظر إلى ما يتم تداوله بشأن أن شباب الأهلي يمتلك أفضلية الفوز والحصول على الكأس، حيث إن الاحتمالات مفتوحة ومتساوية بين الفريقين في تحقيق اللقب».