اختتم كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية موسمه الثالث، أول من أمس، بإقامة الجولة الأخيرة في مركز تاتوي للفروسية بولاية ساو باولو في البرازيل، بمشاركة 52 خيلاً تعود إلى 27 مالكاً، وسط حضور نخبة من الملاك والمرابط، في ختام موسم شهد إقامة سلسلة من الجولات في عدد من دول العالم بمختلف القارات.

وتوج سفير الدولة لدى البرازيل، شريف السويدي، والمدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، نائب رئيس اللجنة المنظمة لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية، محمد أحمد الحربي، الفائزين في المنافسات.

وشهدت جولة البرازيل منافسات في مختلف الفئات، وأسفرت النتائج النهائية عن فوز المهرة «اتش إي اس ماغيا» لجواو كارلوس ميلان، باللقب الذهبي للمهرات عمر سنة، وأحرزت «تارسيلا اتش بي كيو» لتيرسيو لوكاس دي ميراندا، اللقب الذهبي للمهرات عمر سنتين وثلاث سنوات. وتوشحت «موريانا اتش في بي» لفلافيا ماريا راماليو توريس، باللقب الذهبي للأفراس، وحصد المهر «اف تي سيمون» لفالفيا ماريا راملهو توريس، اللقب الذهبي للأمهار عمر سنة، واعتلى «اتش دي اف سافير» لرودريغو دي سيلفا، صدارة الأمهار عمر سنتين وثلاث سنوات، ونال اللقب الذهبي، فيما توج «ار اف اي انتنس» لرودريغو فوز فورتي، باللقب الذهبي للفحول.