المدفع: الفرحة الكبرى باللقب الآسيوي

عبّر رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، خالد المدفع، عن سعادته الكبيرة بتأهل فريق الشارقة إلى المباراة النهائية لـ«دوري أبطال آسيا للأندية 2» للمرة الأولى في تاريخ النادي، بعد الفوز على التعاون السعودي 2-0 في إياب الدور نصف النهائي، مشيراً إلى أنه يأمل اكتمال الفرحة الكبرى بالفوز باللقب الآسيوي لأن ذلك يعد الطموح الكبير بالنسبة لهم.

وقال المدفع لـ«الإمارات اليوم»: «نبارك للإمارات، قيادة وشعباً، تأهل الشارقة إلى المباراة النهائية في دوري أبطال آسيا للأندية، وطموحنا هو الفوز بلقب البطولة».

وأضاف: «نرفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعمه الكبير للرياضة والرياضيين، وطموحنا أن نهديه لقب البطولة».

وتابع المدفع: «أشكر لاعبي الفريق والجهاز الفني والإداري، وكل من أسهم في تحقيق هذا الفوز ووصول الشارقة إلى المباراة النهائية».

وأوضح: «تحدثت مع لاعبي الشارقة قبل لقاء التعاون وطلبت منهم أهمية أن يلعبوا حتى آخر دقيقة في المباراة، وبالفعل فقد كان لهم ذلك ولعبوا حتى آخر دقيقة، وتوجوا ذلك بالفوز بهدفين والتأهل إلى النهائي».

وأكمل المدفع الذي يشغل أيضاً منصب رئيس شركة كرة القدم بنادي الشارقة: «نتقدم أيضاً بالشكر الجزيل إلى الجماهير الإماراتية التي حرصت على الحضور إلى الملعب، وآزرت الفريق في المدرجات، وهذا الأمر ليس غريباً عليهم، وقد كانوا مصدر فخر واعتزاز وهم يساندون الفريق في المدرجات».