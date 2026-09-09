مورايس: طموح الشارقة حصد نقاط «الكلاسيكو» أمام الوحدة

وصف مدرب الشارقة، البرتغالي خوسيه مورايس، مباراة فريقه المقررة غداً الجمعة أمام الوحدة، ضمن الجولة الخامسة من دوري المحترفين، بـ«المهمة جداً»، كونها تجمعه بمنافس قوي، واصفاً اللقاء بأنه «كلاسيكو» بين الفريقين.

وأكد مورايس، رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» بشأن طموح فريقه خلال المواجهة المرتقبة، أن الشارقة يتطلع إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، مشيراً إلى أنه سيخوض المباراة بالعناصر نفسها التي شاركت أمام يونايتد في الجولة الرابعة.

وقال مدرب الشارقة، خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة الذي عقد اليوم الأربعاء بمقر النادي، إن استعدادات فريقه كانت جيدة، مضيفاً: «نركز خلال اللقاء على تحقيق الفوز».

وأضاف: «في ظل الغيابات التي يعاني منها الفريق، فإن الخيار أمامنا هو خوض المباراة بالعناصر الموجودة، وثقتي كبيرة باللاعبين لخوض هذا التحدي الجديد، وسنبذل كل جهدنا لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة».

ويحتل الشارقة المركز الخامس في ترتيب فرق الدوري برصيد تسع نقاط، بعد نهاية الجولة الرابعة، بعدما حقق الفوز في ثلاث مباريات وخسر واحدة أمام الجزيرة.

وبخصوص الغيابات في صفوف الفريق، والمتمثلة في كايو لوكاس وليو أزيفيدو وجوليمار، أكد مورايس أن لاعب الفريق خالد الظنحاني انضم أيضاً إلى قائمة المصابين، وسيغيب عن مواجهة الوحدة.