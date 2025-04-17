3 مباريات في دوري «الأولى» تحمل 5 مشاهد فنية «مؤثرة»

تشهد منافسات الجولة الـ24 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، المقررة بعد غد والأحد المقبل، ثلاث مباريات مصيرية، أطرافها خمسة من الفرق التي تمتلك حظوظاً قوية لخطف إحدى بطاقتَي الصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين الموسم المقبل.

وتبرز في الواجهة مباراة الظفرة المتصدر برصيد 44 نقطة مع الفجيرة (38 نقطة)، في مواجهة سيكون للفائز الحظ الأوفر في الاقتراب من التأهل لدوري المحترفين، خصوصاً الفجيرة الذي لعب مباراتين أقل من الظفرة.

وفي ثانية أهم المباريات يلعب فريق يونايتد (39 نقطة) مع «غلف يونايتد» (19 نقطة)، والأمل يحدو الأول للتقدم في المنافسة على حجز إحدى بطاقتَي الصعود، فيما يسعى الثاني إلى تحسين ترتيبه في الدوري.

وفي قمة جماهيرية وفنية، يستضيف فريق العربي ثالث الترتيب برصيد (39 نقطة)، ضيفه دبا صاحب مركز الوصافة برصيد (40 نقطة).

وتبرز خلال المباريات الثلاث خمسة مشاهد فنية مؤثرة في نتائجها في شكل المنافسة على الصعود للمحترفين، ترصدها «الإمارات اليوم» على النحو الآتي:

مسفر ودبا

يواجه مدرب العربي، الدكتور عبدالله مسفر، فريقه السابق دبا، ما يجعل من المباراة فرصة أمامه لتأكيد قدراته، لاسيما أنه غادر فرقة «النواخذة» مقالاً.

تحدي برونو

يطمــــــــــــح مـــــــدرب دبــــــــا، البرتغالي بـــرونو، لتحقيق ثالث انتصــــــار على التوالي منــــــــذ تسلمه تدريب فـــــــــريق دبا، لتعزيز حظوظ فريقه بالصعود واستعادة بريقه الذي فقده عند تدريب العروبة في المحترفين.

رقم تاريخي

في حال حقق يونايتد فوزه في الجولة الـ24، فسيصل إلى أعلى عدد من النقاط يحققه أحد فرق الشركات والمؤسسات في تاريخ البطولة، كرقم غير مسبوق، بينما سيصبح خصمه «غلف يونايتد» في حال فوزه «قاهر الفرق الكبيرة»، لكونه فاز بالجولة الماضية على الظفرة.

معاناة الظفرة

الظفرة يدخل المباراة وعينه على إيقاف سلسلة النتائج غير الإيجابية بعد تعادل وخسارة غير متوقعتين، وعينه على تحقيق الفوز، وعدم دخوله في موقف تنافسي معقّد على الصعود، بعد أن كان مرشحاً قوياً.

جدول الفجيرة

يخوض الفجيرة مباراته مع الظفرة بعد توقفه عن خوض المباريات لنحو 35 يوماً، بسبب جدول المباريات الذي تأثر بانسحاب فريق فليتوود، ما يجعله في موقف فني ليس بالسهل لتقديم المستوى المعهود عنه قبل التوقف.