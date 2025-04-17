أبوظبي تستضيف سباق «وان ران» المجتمعي في 24 مايو

تستضيف أبوظبي سباق «وان ران» الدولي للجري، أكبر سباق نصف ماراثون في العالم، يوم 24 مايو 2025 على جزيرة الحديريات في تمام الساعة 7:15 مساءً، بتنظيم مشترك بين مجلس أبوظبي الرياضي و«هيرو ليج»، ومدن.

ووفق بيان صادر من مجلس أبوظبي الرياضي، يُتوقع أن يشهد السباق مشاركة واسعة من المواطنين والمقيمين والزوار، حيث يوفر فرصة للجميع للمشاركة في أربع فئات مختلفة، هي: نصف ماراثون، 10 كيلومترات، وخمسة كيلومترات، وكيلومتر واحد، بما يلائم كل الأعمار ومستويات اللياقة البدنية.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، طلال الهاشمي: «نفخر بتنظيم هذا الحدث بالشراكة مع هيرو ليج، في جزيرة الحديريات التي باتت واحدة من أبرز الوجهات الرياضية في العاصمة، لما توفره من بيئة مثالية لاستضافة الفعاليات والمنافسات الرياضية».

تجدر الإشارة إلى أن السباق نجح منذ انطلاقه عام 2017 في استقطاب الآلاف من المشاركين، ما جعله يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية مرتين، وخرج السباق لأول مرة من حدود روسيا في عام 2023، بينما تم تنظيمه في عام 2024 في 15 دولة، مع تطور مستمر وزيادة لافتة في أعداد المشاركين، ما يعزز أهميته على المستوى الدولي.