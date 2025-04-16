شرودر يعلن الرحيل عن النصر نهاية الموسم

أعلن مدرب النصر، الهولندي شرودر، رحيله عن الفريق مع ختام الموسم الحالي، بعد موسم ونصف سيقضيها المدرب في قيادة "العنيد"، مؤكداً أنه سعيد جداً كونه كان جزءاً من النادي، وسيسعى جاهداً لمواصلة العمل خلال المباريات الست المقبلة من أجل الحصول على أفضل مركز في دوري أدنوك للمحترفين.

ويخوض النصر الذي يحتل المركز الثامن برصيد 27 نقطة، مواجهة صعبة أمام الشارقة في الجولة 21 للدوري، الجمعة المقبل، على استاد آل مكتوم بنادي النصر.

وقال شرودر في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء: "في البداية أتوجه بالشكر إلى عبدالله بن طوق (رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم السابق)، وعبدالله الطاير (عضو مجلس الإدارة السابق)، وجميع أعضاء مجلس الإدارة الذين تقدموا باستقالاتهم، فقد كان هذا خبراً حزيناً بالنسبة لي، وكان هذا أول مجلس إدارة أعمل معه هنا في النصر، وقد دعموني دائما، وأول أن أقول لهم: شكرا على كل شيء".

وتابع: "كان الوصول إلى نهائي بطولة الخليج هدفا واضحا لنا، وبالطبع أنا أتحمل المسؤولية لأننا لم نتمكن من تحقيق هذا الهدف، أعتقد أن الجميع شاهد المباريات، ورأى أننا بذلنا كل ما في وسعنا، لكن للأسف لم ننجح، لذلك نعم أنا أتحمل مسؤولية النتائج".