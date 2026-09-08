ميلوش: نثق بقدرتنا على تجاوز صعوبة الجزيرة

أكد مدرب النصر، الصربي ميلوش، ثقته بقدرة فريقه على تحقيق نتيجة إيجابية أمام الجزيرة، رغم صعوبة المواجهة وقوة المنافس، مشدداً على أن التركيز طوال الـ90 دقيقة سيكون مفتاح الفريق في المباراة المقررة يوم الخميس الخميس، ضمن الجولة الخامسة من دوري المحترفين.

وقال ميلوش، خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة: «ندرك صعوبة المباراة أمام فريق يقدم مستويات قوية ويُعد من أبرز المرشحين للقب، لكننا نثق بأنفسنا وبقدرتنا على تحقيق نتيجة إيجابية، بشرط أن نقدم مستوى عالياً من الأداء والتركيز طوال الـ90 دقيقة، وليس خلال جزء من المباراة فقط».

وأضاف أن النصر استعد جيداً للمواجهة، وعمل خلال الفترة الماضية على معالجة الأخطاء التي ظهرت في المباريات السابقة، بهدف تقديم مستوى أفضل أمام الجزيرة.

وأشار إلى أن مواجهة فريق بحجم الجزيرة تتطلب التركيز والانضباط طوال المباراة، مؤكداً أن النصر يسعى إلى مواصلة تطوير أدائه وتحقيق النتيجة التي يتطلع إليها.