ميلوش: كنا الأفضل أمام الوصل في الشوط الثاني.. لكننا افتقدنا التسجيل

أكد مدرب النصر، الصربي ميلوش، أن فريقه كان الطرف الأفضل خلال الشوط الثاني من مواجهة الوصل، رغم خسارته بهدفين دون رد، مساء السبت، ضمن منافسات كأس المحترفين، مشيراً إلى أن لاعبيه أظهروا رغبة كبيرة في العودة إلى المباراة، ونجحوا في تشكيل خطورة على مرمى المنافس، لكن غياب الفاعلية الهجومية حال دون ترجمة الفرص إلى أهداف وتغيير النتيجة.

وقال ميلوش لـ«الإمارات اليوم»: «أهنئ الوصل على الفوز بالديربي، فقد نجح في استغلال خطأين وتسجيل هدفين، لكنني سعيد بالروح التي أظهرها لاعبونا، وأعتقد أننا قدمنا مباراة جيدة، خصوصاً في الشوط الثاني الذي كنا خلاله الطرف الأفضل، ونجحنا في تشكيل خطورة على مرمى المنافس».

وأضاف: «حاولنا العودة إلى المباراة بعد التأخر بهدفين، وكان من الضروري أن نهاجم ونضغط بحثاً عن التسجيل، ونجحنا في الوصول إلى مناطق الخطورة، لكننا لم نتمكن من استغلال الفرص التي أتيحت لنا، وهو ما جعل المهمة أكثر صعوبة».

وأوضح مدرب النصر أن اندفاع فريقه للهجوم خلال الشوط الثاني كان أمراً طبيعياً في ظل التأخر في النتيجة، مشيراً إلى أن التقدم بأعداد كبيرة نحو مرمى الوصل ترك مساحات خلف خط الدفاع، استغلها المنافس في تشكيل بعض الهجمات الخطرة.

وقال: «عندما تكون متأخراً بهدفين، لا يمكنك الانتظار، بل يجب أن تبحث عن التسجيل، وهذا ما حاولنا القيام به. تقدمنا للهجوم وتركنا بعض المساحات في الخلف، وهو ما منح الوصل فرصاً للتهديد، لكننا كنا مطالبين بالمخاطرة من أجل العودة إلى المباراة».

وأشاد ميلوش بالمجهود الذي قدمه لاعبوه، مؤكداً أن الفريق لم يفقد رغبته في المنافسة رغم التأخر المبكر بهدفين، واستمر في المحاولة حتى نهاية اللقاء، وهو ما يعكس الروح الإيجابية داخل الفريق.

وأشار إلى أن النصر دفع ثمن عدم التعامل بالشكل المطلوب مع بعض المواقف خلال الشوط الأول، بعدما استغل الوصل خطأين ونجح في تسجيل هدفيه، مؤكداً أن مثل هذه التفاصيل تكون حاسمة في مباريات الديربي.

وشدد مدرب النصر على ضرورة الاستفادة من الجوانب الإيجابية التي ظهرت خلال المباراة، والعمل على معالجة الأخطاء، سواء في الجانب الدفاعي أو في استغلال الفرص أمام المرمى.

واختتم ميلوش تصريحاته بالتأكيد على أن الخسارة أصبحت من الماضي، وأن التركيز سينصب على الاستعداد للمباراة المقبلة، وتصحيح الأخطاء التي ظهرت أمام الوصل، من أجل العودة إلى طريق الانتصارات.