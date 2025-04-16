الشارقة يتأهل إلى نهائي أبطال آسيا-2 بـ «سيناريو مجنون»

صعد فريق الشارقة إلى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا 2، بسيناريو مجنون حدث في مباراته أمام ضيفه التعاون السعودي، التي أُقيمت مساء أمس، في إياب الدور نصف النهائي، وانتهت بفوز «الملك» بهدفين من دون رد.

وانتظر الشارقة حتى الوقت المُحتسب بدلاً من الضائع، ليتمكن عثمان كامارا وفراس بالعربي، من تسجيل هدفي الفوز «90+4»، و«90+10».

وبذلك نجح الشارقة في تعويض خسارته في الذهاب بالهدف الذي سجله لاعب عجمان السابق، عبدالحميد صابيري.

وجاءت الدقائق الأولى من المباراة، التي أُقيمت على ملعب الشارقة، صعبة على أصحاب الأرض، الذين تعرض مرماهم للعديد من الهجمات التي يُمكن وصفها بالخطرة، فكان التهديد الأول من جانب سعد الناصري، من شبه انفراد بالمرمى، لكنه سدد بجوار القائم الأيمن «3».

ومن كرة مُبعدة من دفاع الشارقة، تهيأت الكرة أمام روجير مارتينيز، وسدد بجانب القائم «6».

ووقع شاهين عبدالرحمن في المحظور عندما ارتكب خطأ في حق روجير مارتينيز، ليحتسبها الحكم الأوزبكي رستم لطفولين، ضربة جزاء بعد العودة لتقنية «الفار»، بيد أن الحارس المتألق، عادل الحوسني، صحح الأوضاع وتصدى للتسديدة التي انبرى إليها أشرف المهديوي «14».

وبدأ الشارقة يدخل أجواء اللقاء بعد تلك الفرصة الضائعة من جانب التعاون، وسنحت له أكثر الفرص خطورة، عندما مرر عادل تاعرابت كرة مثالية إلى عثمان كامارا، وضعته في مواجهة المرمى، لكن الحارس السعودي عبدالقدوس عطية كان بالمرصاد، وأبعدها إلى ركنية «23».

وفي الوقت الذي توقع فيه كثيرون أن يظهر الشارقة بشكل أفضل في المباراة إلا أن الخطورة ظلت لمصلحة فريق التعاون، ولولا تألق عادل الحوسني لاستقبلت شباكه هدفاً من تسديدة فيصل فهد، والتي أطلقها من داخل الصندوق «29».

وعاد الشارقة للتماسك من جديد، وحصل على العديد من الركلات الركنية من دون فائدة، لكن ميلوني كاد أن يُدخل الفرحة إلى قلوب الجماهير بتسديدة أطلقها من مشارف المنطقة، ارتطمت برأس أحد المدافعين، وغيّرت اتجاهها، لكن الحارس كان يقظاً وأبعد الكرة قبل أن تسكن شباكه «35».

وواصل الملك العمل الذي أنهى عليه الشوط الأول مع بداية الحصة الثانية، وأضاع بيتروفيتش فرصة سهلة للتسجيل من كرة سددها ضعيفة بين يدي حارس التعاون، رغم قُرب مسافته من المرمى «48».

وتغاضى الحكم الأوزبكي عن احتساب ضربة جزاء لمصلحة الشارقة بعد تعرض كايو لوكاس للعرقلة داخل الصندوق، ليحصل بعدها على ضربة ثابتة من مكان مثالي، لعبها لوان بيريرا في الشباك من الخارج «68».

ومرت الدقائق المتبقية من زمن المباراة وسط ضغط مكثّف من جانب الشارقة، لينجح عثمان كامارا في خطف هدف التقدم، من كرة مرتدة من الحارس تابعها في المرمى «90+4».

وأكمل فراس بالعربي، فرحة جماهير الشارقة بتسجيل الهدف الثاني وهدف الصعود من تسديدة صاروخية سكنت على يمين الحارس «90+10».