نعمت عباس: خالد عيسى يتحمّل المسؤولية الأكبر عن هدفَي شباب الأهلي

حمّل خبير حراس المرمى، العراقي نعمت عباس، حارس العين، خالد عيسى، النسبة الأكبر من مسؤولية الهدفين اللذين استقبلهما فريقه أمام شباب الأهلي، في المباراة التي انتهت بفوز «فرسان دبي» بهدفين دون رد، أول من أمس، ضمن الجولة السادسة من دوري المحترفين لكرة القدم، معتبراً أن سوء تقدير الموقف والتأخر في اتخاذ القرار المناسب أسهما في اهتزاز شباكه.

وقال عباس لـ«الإمارات اليوم»: «إن المسؤولية مشتركة بين الحارس وخط الدفاع، لكنه قدّر نسبة مسؤولية خالد عيسى عن الهدف الأول بنحو 60%، لترتفع إلى 70% في الهدف الثاني، فيما تقع النسبة المتبقية على المدافعين، وفق تحليله للموقفين»، مشيراً إلى أن «الحارس كان بإمكانه التعامل بصورة أفضل مع الكرتين».

ورأى عباس أن خروج خالد عيسى في الهدف الأول اتسم بالبطء، إلى جانب عدم تقديره جميع الاحتمالات الهجومية، إذ ركّز على حماية مرماه من التسديد المباشر، من دون أن يأخذ في الحسبان إمكانية تمرير الكرة إلى الجهة الأخرى.

وأضاف أن «الكرة كانت قريبة من الحارس، وكان بإمكانه الإمساك بها لو أحسن توقيت خروجه وقرأ الموقف بصورة صحيحة»، مؤكداً أن حارس المرمى مطالب بتوقع الخيارات المتاحة أمام المنافس قبل اتخاذ قرار الخروج من مرماه، بدلاً من التركيز على احتمال واحد.

وفي تحليله للهدف الثاني اعتبر عباس أن مسؤولية خالد عيسى كانت أكبر، لأن الكرة لم تكن قوية وكانت قريبة منه، ما أتاح له فرصة الخروج لالتقاطها أو إبعادها قبل وصولها إلى المرمى.

وقال إن الهدف الثاني جاء بطريقة مشابهة للأول، موضحاً أن الحارس كان بإمكانه التدخل بصورة أفضل، مؤكداً أن مسؤوليته في هذه الحالة تفوق مسؤولية المدافعين.

وفي المقابل، أشار عباس إلى أن مدافعي العين يتحملون جزءاً من المسؤولية، بسبب عدم مراقبة اللاعب الموجود في الجهة الأخرى، ما منحه فرصة استثمار الموقف الهجومي.

وشدد خبير حراس المرمى العراقي على أهمية قراءة مجريات اللعب بصورة صحيحة وسرعة اتخاذ القرار عند التعامل مع الكرات القريبة من منطقة المرمى، مؤكداً أن حسن التقدير واختيار التوقيت المناسب للتدخل من أبرز العوامل التي تساعد الحارس على تفادي الأخطاء المؤثرة في نتائج المباريات.

نعمت عباس:

• حارس العين كان بإمكانه التعامل بصورة أفضل مع كرتَي الهدفين.