محمد علي: أتمنى تمثيل الأبيض.. ولا سر وراء تألقي مع الوصل

كشف حارس مرمى الوصل المتألق، محمد علي، عن أمنيته في تمثيل المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنه تحت أمر الجهاز الفني والإداري لـ«الأبيض»، مؤكداً أنه لا يوجد سر وراء تألقه في الفترة الأخيرة مع الفريق، وما حدث هو توفيق من الله، وتركيز في التدريب والمباريات.

وقال محمد علي لـ«الإمارات اليوم»: «أحلم بالذود عن مرمى الأبيض، وأتمنى أن يحالفني التوفيق، فذلك هو هدف وطموح كل لاعب أو حارس إماراتي يلعب في الدوري».

وعن مشوار الوصل في دوري أدنوك للمحترفين وحلوله في المركز الرابع برصيد 34 نقطة، قال: «الوصل لا ينظر إلى نتائج الفرق الأخرى على الرغم من شدة الصراع على المراكز المتقدمة، والحصول على المركز الثالث بعد شباب الأهلي والشارقة، فكل مباراة لها حسابات خاصة وهدف واحد هو تحقيق النقاط الثلاث للتقدم أكثر على جدول المباريات، واللاعبون لم يقصروا صراحة في أي مباراة، لكنها تفاصيل صغيرة قد تتسبب في تلقي الأهداف».

وخطف الحارس الوصلاوي محمد علي الأضواء في الفترة الأخيرة، بعدما حصل على فرصة وحجز مكاناً أساسياً في تشكيلة الفريق بدلاً من الحارس المخضرم خالد السناني، واستغل الحارس الفرصة وكسب ثقة الجمهور، خصوصاً في مباراة شباب الأهلي في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس رئيس الدولة عندما تصدى لأكثر من ثماني كرات خطرة رغم خسارة فريقه وعدم التأهل. وتطرق علي لمباراة الوصل مع الوحدة في الجولة الـ21 التي انتهت بالتعادل (2-2) على الرغم من التقدم بهدفين، وقال: «من الرائع أن تتقدم بهدفين وتكون قريباً من الفوز، لكن للأمانة كان يجب علينا التركيز أكثر، وفي النهاية تبقى مباراة وانتهت، كنا نطمح لثلاث نقاط، وسنسعى جاهدين إلى التعويض في المباريات المقبلة، الفريق لم يطمئن للنتيجة في الشوط الأول والخروج متقدمين بهدفين، حيث حصلنا على العديد من الفرص في الشوط الثاني، لكن لم ننجح في استغلالها».

وأضاف: «كلنا نعمل في منظومة واحدة، ونهدف إلى تحقيق الفوز بكل مباراة، وهذا هو الهدف الحقيقي لفريق الوصل في المباريات المتبقية».

يذكر أن محمد علي انضم إلى الوصل قادماً من نادي العروبة في 2018، ولكن تألق الحراس الأساسيين وقف حائلاً أمام ظهوره بشكل أساسي في المباريات، إذ خاض 12 مباراة فقط منذ التحاقه بالفريق منها ثلاث مباريات في الدوري هذا الموسم، وسجل خلالها 10 تصديات ناجحة.

محمد علي:

. لاعبو الوصل لم يقصروا في أي مباراة، لكن تفاصيل صغيرة قد تتسبب في تلقي الأهداف.