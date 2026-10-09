يوم "جمعة".. عجمان يعبر بني ياس ويحصد العلامة الكاملة في كأس المحترفين

قطع عجمان خطوة جديدة نحو التأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس رابطة المحترفين لكرة القدم، بعدما تغلب على ضيفه بني ياس 1-0، اليوم الجمعة، على استاد راشد بن سعيد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات.

ويدين «البرتقالي» بانتصاره إلى لاعبيه البديل محمد جمعة ليرفع رصيده إلى تسع نقاط، محققاً العلامة الكاملة بفوزه الثالث توالياً، ليتساوى مع الوصل في الصدارة، متأخراً عنه بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد بني ياس عند ست نقاط في المركز الرابع.

وتُقام مرحلة المجموعات بمشاركة 14 فريقاً، يخوض كل منها ست مباريات، على أن تتأهل الفرق الثمانية الأعلى ترتيباً إلى الدور ربع النهائي.

وبدأ بني ياس المباراة بصورة أفضل، وكاد أن يفتتح التسجيل بعد خمس دقائق، عندما توغل يوسف نياكاتي داخل منطقة الجزاء وسدد كرة تصدى لها حارس عجمان عبدالله التميمي.

وواصل الفريق الضيف ضغطه الهجومي، وهدد مرمى أصحاب الأرض مجدداً عبر الحسن كوروما، الذي انفرد بالمرمى، لكن التميمي تدخل في الوقت المناسب وأبعد المحاولة.

وحاول عجمان الرد عبر تسديدة للاعبه فيكتور هنريكي، مرت بعيداً عن المرمى، قبل أن يعود كوروما ليهدر فرصة جديدة من انفراد صريح، بعدما تألق التميمي مجدداً في الحفاظ على نظافة شباكه.

وتغيرت صورة المباراة في الشوط الثاني، بعدما فرض عجمان أفضليته ورفع نسق هجماته، ليقترب من التسجيل في أكثر من مناسبة، أبرزها تسديدة تصدى لها حارس بني ياس فهد الظنحاني.

وواصل «البرتقالي» محاولاته، وكاد أن يستفيد من كرة عرضية أرسلها وليد أزارو، لكنها مرت من أمام سعد حدني، الذي كان في موقع مناسب أمام المرمى، دون أن يتمكن من الوصول إليها.

وجاء هدف الحسم في الدقيقة 83، عبر البديل محمد جمعة، الذي استثمر عرضية ياسين جابري، وحولها بتسديدة متقنة إلى الشباك، مانحاً عجمان فوزاً ثميناً عزز به موقعه في صدارة الترتيب.

وضغط بني ياس في الدقائق الأخيرة بحثاً عن إدراك التعادل، لكن الوقت لم يسعفه للوصول إلى مبتغاه، ليخرج عجمان بالنقاط الثلاث ويواصل انطلاقته المثالية في البطولة.