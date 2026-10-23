فيتوريا: المباريات الصعبة تكشف شخصية الوصل

أكد مدرب الوصل، البرتغالي روي فيتوريا، أن المباريات الصعبة تكشف شخصية فريقه، بعدما تجاوز «الإمبراطور» اختبار كلباء، وبلغ الدور ربع النهائي لكأس رئيس الدولة لكرة القدم، بالفوز بركلات الترجيح 4-3، عقب التعادل 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحافي: «إن المباراة جاءت صعبة كما توقع»، مشيراً إلى أن «كلباء قدم أداءً قوياً، وسبب لفريقه بعض المشكلات»، وأضاف فيتوريا أن الوصل استحق الفوز، وأن مثل هذه المباريات تمثل اختبارات حقيقية تكشف شخصية الفريق وقدرته على تجاوز التحديات.

وكان الوصل قد تقدم في النتيجة قبل نهاية الشوط الأول عبر نيكولاس خيمينيز، قبل أن يدرك كلباء التعادل في الدقيقة 52 بواسطة كارلوس فيلهو، ثم تقدم بهدف ثانٍ في الدقيقة 101 عن طريق مروان الوطني.

ونجح سفيان بوفتيني في إعادة الوصل إلى المباراة بهدف التعادل في الدقيقة 111، قبل أن تحسم ركلات الترجيح التأهل لمصلحة «الإمبراطور»، بفضل تألق حارسه دينكو هوركاس الذي تصدى لركلتي جزاء.