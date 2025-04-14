كوزمين: نرحب بجميع الجماهير الإماراتية لمساندة الشارقة

قال مدرب الشارقة الروماني كوزمين أولاريو إن فريقه سيقاتل أمام ضيفه التعاون السعودي المقررة غداً الثلاثاء على استاد الشارقة في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا للأندية-2، من أجل بلوغ المباراة النهائية على الرغم من أن الفريق كان قد خسر مباراة الذهاب في السعودية بهدف نظيف.

وأضاف كوزمين خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة الذي عقد اليوم الإثنين في نادي الشارقة "أتوقع أن تكون المباراة صعبة كونها أمام فريق لديه خبرة ووعي كروي ويضم لاعبين جيدين، لكننا جاهزون للقتال وسنعطي كل ما عندنا في هذه المباراة".

وأضاف كوزمين "أداء الفريق كان جيدا نوعا ما في مباراة الذهاب لكن لابد من أضافة بعض الأمور في مباراة الإياب حتى نتمكن من الفوز، والتأهل للمرحلة المقبلة، وذلك بمساعدة الجميع والجماهير التي تريد أن يتأهل نادي الشارقة، نتمنى أن ننجح ونتأهل للمرحلة المقلبة، وأدعو الكل في الإمارات في أن يكون متواجدا لدعم الفريق والكل في الشارقة لديه عزيمة وإرادة لخوض هذه المباراة".

وأكمل "قوة فريق التعاون في ثلاثي الوسط، لديهم القدرة على الاحتفاظ بالكرة وتدوير الكرة والاعتماد على المرتدات التي أفادتهم في المباراة الماضية، ولديهم لاعبين اثنين في الأجنحة لديهم مهارات فردية، ويؤدون بطريقة سريعة، ولدى الفريق توازن في جميع الخطوط".

وتابع "أداء الشارقة كان جيداً في المباراة الأولى، لكن يجب بذل مجهود إضافي للتأهل، ونادي الشارقة من جهاز فني ولاعبين وإدارة جاهزين، وكلنا عزيمة على التأهل، وسنقدم أقصى شيء عندنا".

وأشار إلى أن مباريات التي تلعب بطريقة خروج المغلوب يجب أن يتمرن فيها الفريق على ضربات الجزاء، وهي تعتمد على التوفيق وبرودة أعصاب اللاعب المؤدي فضلاً عن المعلومات التي تصل لحراس المرمى للتحضير".

وتابع "كل من يتنفس في الشارقة يجب أن يكون موجود لدعمنا في المباراة غداً، ونرحب بجميع الجماهير الإماراتية، لمساندة الفريق في هذه المهمة، وهذا يعطي حوافز ذهنية للاعبين في أرضية الملعب، ويساعدهم على تحقيق نتيجة ايجابية".

من جانبه قال كابتن الفريق شاهين عبد الرحمن بأن الفريق يخوض مباراة واحدة لامجال فيها للتعويض، وبالتالي الفريق سيعطي كل مالديه فيها، وإنهم كلاعبين قادرين لأنهم يلعبون كمجموعة وهذا سر قوتهم.