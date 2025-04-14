النصر يبحث استعدادات الطائرة واليد والسلة للمرحلة الحاسمة من الموسم الرياضي

بحث مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية خلال اجتماعه برئاسة عبدالرزاق السيد الهاشمي، وحضور نائب رئيس المجلس عبدالباسط علي عبدالرحمن، والأعضاء سالم بن علي، محمد الجميري، وفيصل الطواش، استعدادات الفرق الجماعية للمرحلة الختامية والحاسمة من الموسم الرياضي.

وقالت الشركة في بيان اليوم الإثنين: "يستعد فريق الكرة الطائرة للرجال لخوض نهائي بطولة الدوري العام غداً الثلاثاء أمام فريق بني ياس، وكان فريقنا لكرة السلة قد تأهل مباشرة إلى نصف نهائي بطولة الدوري العام بعد إنهاء المرحلة الأولى من الدور التمهيدي ضمن المراكز الثلاثة الأولى، في حين اقترب فريق كرة اليد رجال من التأهل إلى مرحلة البلاي أوف في بطولة الدوري العام".

وأضافت: "عقب الاجتماع، حرص أعضاء المجلس على حضور تدريبات فريق الكرة الطائرة، لتحفيز اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة، مؤكدين ثقتهم في عزيمة الفريق وقدرته على حسم اللقب وتحقيق تطلعات جماهير العميد، وفي ختام الزيارة، وجّه مجلس الإدارة دعوة صادقة إلى جماهير العميد الوفية للحضور غدًا في صالة راشد بن حمدان، من أجل دعم الفريق ومساندته في هذه المواجهة المفصلية، مشددين على أن الحضور الجماهيري يشكل دافعًا رئيسيًا للاعبين نحو منصة التتويج".