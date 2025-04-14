خورفكان يواصل تسجيل أرقامه القياسية في «المحترفين»

واصل فريق خورفكان بقيادة المدرب المواطن، عبدالمجيد النمر، تحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة للنادي في دوري أدنوك للمحترفين، على الرغم من التعادل مع البطائح 1-1، أول من أمس، في مباراة الفريقين ضمن الجولة الـ21 التي رفع فيها «النسور» رصيده إلى 31 نقطة وضعته في المركز السابع، وحل البطائح في المركز الـ12 برصيد 21 نقطة.

ويأتي في واجهة الأرقام الجديدة لخورفكان تحقيقه ست نتائج إيجابية بعدم الخسارة في ست مباريات متتالية، ليواصل الفريق تألقه في الموسم الحالي الذي حقق خلاله تسعة انتصارات وأربعة تعادلات مقابل ثماني خسائر.

وقال النمر، في تصريحات صحافية بعد التعادل مع البطائح، إن فريقه كان عازماً على تحقيق الفوز، إلا أن النتيجة اصطدمت بعوامل فنية عدة حالت دون تحقيق ذلك، منها صعوبة المواجهة وبحث الفريقين عن الفوز لحاجة الفريقين الماسة إلى النقاط، مشيراً إلى أن نتائج مباريات أخرى في الجولة أثرت في المباراة، خصوصاً بعد فوز دبا الحصن على بني ياس 4-2، ما جعل المنافسة على البقاء تشتد أكثر بين مجموعة من الفرق.

وأوضح النمر: «ليس في كل مباراة يمكننا أن نحصل على الشيء الذي نريده، خصوصاً أن المباراة كانت صعبة، والكفة كانت متساوية بين الفريقين، لكن فرص خورفكان كانت أخطر من البطائح، وأنا راضٍ عن أداء اللاعبين الممتاز».

وأضاف: «حققنا خمسة انتصارات متتالية في آخر خمس جولات، وحاولنا تحقيق الانتصار السادس، لكن لم يكن هناك نصيب لنا في ذلك، والتعادل أفضل من الخسارة ونسعى لتحقيق نتائج جيدة في المباريات الخمس المتبقية في الدوري».

عبدالمجيد النمر:

. فرص خورفكان كانت أخطر من البطائح، وأنا راضٍ عن أداء اللاعبين الممتاز.