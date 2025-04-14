ميلوش: استبعاد ليما من مباراة الوصل أمام الوحدة «إجراء عقابي»

كشف مدرب الوصل، الصربي ميلوش، عن سبب استبعاده لقائد الفريق، فابيو ليما، من مباراة «الإمبراطور» مع الوحدة في الجولة الـ21 لدوري أدنوك للمحترفين التي انتهت بالتعادل (2-2)، أول من أمس، على استاد زعبيل، مشيراً إلى أنه إجراء عقابي اتخذه الجهاز الفني ضد اللاعب الدولي لسوء السلوك، على حد تعبيره.

وقال ميلوش لـ«الإمارات اليوم»: «تم استبعاد ليما بسبب سوء سلوكه في المباراة السابقة أمام الجزيرة، وأنا المسؤول عن القرار، وليما أفضل لاعب في الفريق وهدافه وقد افتقدناه أمام الوحدة، وأتمنى أن يعود أقوى في المباريات المقبلة، لكن قراري يأتي في مصلحته».

وأوضح: «حدثت مشكلة في مباراة الجزيرة، فمن حق أي لاعب أن يغضب عندما يتم استبداله في المباراة، لكن ليس من حقه أن يتحدث عن وقت اللعب في المباراة، وللأسف الموقف تكرر في أكثر من مباراة، لذلك كان يجب أن أتخذ القرار الصعب على اللاعب والفريق كإجراء عقابي نتيجة سوء السلوك».

وكان ميلوش قد استبدل ليما في الدقيقة (57) من مباراة الجزيرة في الجولة قبل الماضية التي فاز فيها الوصل بخماسية نظيفة، وأشرك خيمينيز بدلاً منه، الأمر الذي أثار غضب اللاعب من قرار المدرب.

وعن مباراة الوحدة التي فشل فيها الفريق في الحفاظ على تقدمه وانتزاع المركز الثالث من الوحدة، قال ميلوش: «أعتقد أن التعادل مع الوحدة (2-2) نتيجة واقعية، نظراً إلى مجريات المباراة، إذ قدمنا مباراة سيئة في بعض الأوقات، ومنحنا الخصم مساحات كبيرة للضغط علينا، لكننا عدنا وامتلكنا الكرة وفعلنا كل شيء، لذلك فإن التعادل مع الوحدة ليس سيئاً، لكنه واقعي، بعدما كانت المباراة في أيدينا قبل أن نعطيها لهم».

يذكر أن ليما أحد أبرز لاعبي الدوري، وخاض مع الوصل هذا الموسم 20 مباراة نجح خلالها في إحراز ثمانية أهداف، وصنع أربعة أهداف، ولم يسبق له أن غاب عن أي مباراة للفريق طوال الموسم الجاري باستثناء مباراة الوحدة.

مدرب الوصل:

• ليما يغضب عندما يتم استبداله في المباريات، وهذا ليس من حقه.

• موقف ليما تكرر في أكثر من مباراة.. وقراري في مصلحته.

• ليما أفضل لاعب في الفريق وهدافه.