إصابتا ليما وسافاجو تؤرقان ميلوش والنصر قبل مواجهة بني ياس في «الكأس»

تضع الإصابات مدرب النصر، الصربي ميلوش ميلوييفيتش، أمام تحدٍّ مبكر قبل مواجهة بني ياس، يوم الجمعة المقبل، في مسابقة كأس رئيس الدولة لكرة القدم، بعدما تعرض الثنائي غلوبير ليما وعبدالله سافاجو للإصابة خلال الفوز على حتا بهدفين دون رد، ضمن الجولة السادسة من دوري المحترفين.

وينتظر الجهاز الفني التقرير الطبي بشأن حالة ليما، الذي تعرض لشد عضلي اضطره إلى مغادرة الملعب خلال مواجهة حتا، وسط مؤشرات أولية ترجح غيابه عن لقاء بني ياس، في انتظار نتائج الفحوص الطبية التي ستحدد مدى قدرته على المشاركة.

كما يترقب ميلوش تطورات حالة عبدالله سافاجو، بعدما كشفت الفحوص الطبية عن تعرضه لكدمة قوية، وسط مؤشرات أولية بشأن إمكانية لحاقه بالمباراة، على أن تتضح الصورة خلال التحضيرات المقبلة، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مشاركته.

ولم يُخفِ المدرب الصربي قلقه من الإصابات عقب مباراة حتا، إذ انصب اهتمامه على حالة الثنائي، رغم الفوز الذي حققه فريقه، في ظل أهمية المواجهة المقبلة أمام بني ياس.

وقال ميلوش في تصريحات صحافية: «إن الإصابات جاءت في توقيت صعب للغاية بالنسبة للنصر قبل المواجهة المهمة مع بني ياس، سنتحدث مع الجهاز الطبي في هذا الخصوص، وسنحدد ما يجب علينا القيام به».

وبدأ ميلوش دراسة البدائل المتاحة تحسباً لغياب أي من اللاعبين المصابين، واضعاً المدافع جستافو أليكس ضمن الخيارات المطروحة لتعزيز الخط الخلفي، بعد غياب امتد نحو تسعة أشهر بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

كما يدرس المدرب إمكانية الاستعانة بالمدافع موتا في مركز قلب الدفاع، بعدما شارك بديلاً للمصاب ليما خلال مباراة حتا، وقدم مستويات لافتة في الدقائق التي خاضها.