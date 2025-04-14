شباب الأهلي والشارقة بطلا كأس الاتحاد للكاراتيه

تصدّر ناديا شباب الأهلي والشارقة الترتيب العام لفئتَي الناشئات والناشئين، ضمن منافسات بطولة كأس الاتحاد للكاراتيه «كوميتيه فردي»، التي أُقيمت، أول من أمس، في صالة نادي الشارقة - فرع الحزانة، بمشاركة 79 لاعباً ولاعبة، يمثّلون 11 نادياً ومركزاً من أنحاء الدولة.

حضر حفل الختام وقام بتتويج الفائزين كل من عضو مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه رئيس لجنة المسابقات، إبراهيم النعيمي، وعضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس إدارة الألعاب الفردية، المهندس سليمان الهاجري، والمدير الفني للاتحاد، هشام سري.

وحقق فريق شباب الأهلي صدارة فئة الناشئات بحصيلة 12 ميدالية، بواقع أربع ذهبيات، وأربع فضيات، وأربع برونزيات، تلاه نادي الفجيرة للفنون القتالية في المركز الثاني بأربع ميداليات، تضمنت ذهبيتين وفضيتين، ثم نادي الشارقة الرياضي للمرأة في المركز الثالث بأربع ميداليات، تضمنت ذهبية وفضية وبرونزيتين.

وفي فئة الناشئين، جاء نادي الشارقة الرياضي أولاً بـ15 ميدالية، بواقع خمس ذهبيات وست فضيات وأربع برونزيات.