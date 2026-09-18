جاسم محمد: أتمنى اللعب مع ولدي حمود.. و«سلة الشارقة» محطتي الأخيرة

قال قائد المنتخب الوطني لكرة السلة، جاسم محمد (38 عاماً)، إن عودته إلى فريق الشارقة لموسمين تُمثّل المحطة الأخيرة في مسيرته لاعباً، كاشفاً عن عزمه إعلان اعتزاله اللعب دولياً في يناير المقبل، من بوابة بطولة «دبي الدولية» في نسختها الـ36، قبل التفرغ للمجال التدريبي، متمنياً مزاملة نجله حمود في فريق واحد، خصوصاً أنه يُعدّ من المواهب الناشئة في الشارقة.

وقال جاسم لـ«الإمارات اليوم»: «سعيد بعودتي إلى سلة الشارقة التي كانت شاهدة على بداياتي مع كرة السلة».

ويسجل جاسم في السابعة من مساء اليوم الظهور الرسمي الأول في عودته الحالية إلى «سلة الشارقة»، حين يقود «الملك» أمام ضيفه الوحدة، في مواجهة لحساب المجموعة الثانية من دوري مجموعات «كأس الاتحاد»، أولى مسابقات الموسم الجديد.

وأضاف جاسم: «كان لي شرف اللعب مع البطائح في الموسمين الماضيين، واكتساب مزيد من الخبرات، قبل العودة مجدداً إلى نادي الشارقة لقيادة الفريق لموسمين إضافيين، بطموح حصد مزيد من الإنجازات مع (سلة الملك)، الذي حققت معه 10 ألقاب محلية وخارجية، من بينها ثنائية أبطال الخليج عامَي 2018 و2019، بجانب إهداء السلة الإماراتية لقبها الوحيد على صعيد البطولات العربية، بتتويجي مع الشارقة في نسخة 2011».

وتابع: «حرصت على أن تكون المحطة الأخيرة من النادي الذي انطلقت منه إلى عالم كرة السلة قبل 24 عاماً، في مسيرة طويلة اكتسبت خلالها الكثير من الخبرات، خصوصاً من المدرب القدير عبدالحميد إبراهيم، الذي حققت تحت قيادته أغلب الألقاب، من ضمنها رقم قياسي صامد حتى يومنا الحالي بتحقيق 11 انتصاراً متتالياً خلال تتويجنا بلقب بطولة الأندية الخليجية عامَي 2018 و2019».

وقال: «لطالما مثّل عبدالحميد إبراهيم قدوة لي في أن تكون محطتي التالية بعد الاعتزال التوجه إلى عالم التدريب، وهو ما بدأت الإعداد له منذ يناير الماضي بالحصول على شهادة المستوى الأول المعتمدة من الاتحاد الدولي، وأتطلع إلى الحصول على شهادة المستوى الثاني التي تسمح لي بقيادة فرق الصف الأول».

وعن اللاعب الذي يخلف جاسم محمد في ملاعب السلة، اختتم قائلاً: «لطالما مثّلت (سلة الشارقة) مفهوم الآباء والأبناء في فريق واحد، وأترقب خلال ظهوري الأخير في الموسمين المقبلين مزاملة ولدي (حمود)، الذي يُعدّ من المواهب الناشئة في النادي».