مصادفة تقود «صاحب همة» إلى 90 ميدالية ذهبية خلال 18 عاماً

قادت مصادفة وحديث عابر، دارا عام 2008 في أحد أحياء دبي، إلى اكتشاف موهبة عمير محمد، في واحدة من القصص الملهمة في رياضة أصحاب الهمم. فقد مهدت تلك المصادفة الطريق أمام خطواته الأولى في نادي دبي لأصحاب الهمم، دون أن يدرك أن هذا اللقاء سيغير مجرى حياته، ويقوده، بعد 18 عاماً من التحدي والإصرار، إلى مسيرة حافلة بالإنجازات، تضم 155 ميدالية ملونة، بينها 90 ذهبية، حققها في رياضات مختلفة.

ويستعد عمير (30 عاماً)، الذي يعاني إعاقة حركية وينافس ضمن الفئة التصنيفية «F55»، لخوض ما وصفه بالاستحقاق الأهم في مسيرته، عندما يشارك مع المنتخب الوطني لكرة السلة على الكراسي المتحركة في بطولة العالم لمنافسات «3X3»، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر الجاري، بطموح اعتلاء منصات التتويج وإضافة ميدالية جديدة إلى رصيده.

وقال عمير لـ«الإمارات اليوم»: «عانيت عام 2003 ورماً في العمود الفقري، اضطرني إلى الخضوع لعملية جراحية لاستئصاله، إلا أن الأضرار التي لحقت بالجهاز العصبي حالت دون استجابتي للعلاج الطبيعي، وأفقدتني القدرة على استخدام ساقيّ، لأصبح معتمداً على كرسي متحرك. وشكّل عام 2008 بارقة أمل في حياتي، بعدما التقيت مصادفة في أحد أحياء دبي حمد الجافلة، أحد مسؤولي نادي دبي لأصحاب الهمم، الذي وجهني إلى الانتساب للنادي، والانضمام إلى فرسان الإرادة، واتخاذ الرياضة أسلوب حياة، وعدم الاستسلام للإعاقة».

وأضاف: «كانت بداياتي في ألعاب القوى، ولم تكن السنوات الأولى سهلة على الإطلاق، إذ كنت أشارك في بطولات على مستوى الدولة وأخسر في كل مرة، خصوصاً أنني كنت صغير السن وأنافس لاعبين أكبر مني».

وتابع: «واصلت العمل والالتزام بالتدريبات، حتى حمل عام 2011 أول ميدالية في مسيرتي، بعدما أحرزت المركز الثالث في مسابقة رمي القرص ضمن بطولة فزاع الدولية. وكانت تلك البرونزية محطة مهمة منحتني الثقة بقدرتي على مواصلة الطموح واعتلاء منصات التتويج، وهو ما تحقق في العام ذاته، عندما انتزعت أول ميدالية ذهبية بتتويجي بالمركز الأول في منافسات رمي القرص ببطولة العالم للناشئين التي استضافتها دبي، كما أحرزت في البطولة ذاتها فضية رمي الرمح».

وأكمل: «توالت الإنجازات في ألعاب القوى، التي تضم الجزء الأكبر من ميدالياتي الذهبية والملونة، قبل أن يشهد عام 2019 بداية مسيرتي في كرة السلة على الكراسي المتحركة. ووجدت متعة كبيرة في اللعب ضمن فريق، والتأقلم مع مفهوم العمل الجماعي والاستراتيجيات وسرعة الإيقاع والتعامل مع الضغوط».

وأكد عمير أن انتقاله إلى كرة السلة على الكراسي المتحركة لم يمنعه من مواصلة تحقيق الإنجازات في ألعاب القوى، وقال: «مثّل عام 2024 نموذجاً مميزاً في مسيرتي، إذ اعتليت منصات التتويج في لعبتين مختلفتين، بعدما توجت مع منتخب السلة (5X5) بذهبية بطولة غرب آسيا، وأتبعتها بذهبية رمي القرص في دورة غرب آسيا البارالمبية التي استضافتها الشارقة».

وأضاف: «كان الشغف دائماً دافعي لاختبار قدراتي في ألعاب جديدة، ومنها كرة الريشة الطائرة، التي بدأت ممارستها عام 2024، وحققت فيها حتى الآن 10 ميداليات ملونة، كان آخرها ذهبية منافسات بطولة القاهرة الدولية في يناير الماضي، ضمن فئة (WH1)».

واختتم عمير حديثه قائلاً: «أتطلع إلى مشاركتي المقبلة في مونديال (3X3)، وطموحي اعتلاء منصات التتويج مجدداً في أكبر حدث عالمي أشارك فيه على صعيد كرة السلة على الكراسي المتحركة».

عمير محمد:

. لم تكن السنوات الأولى سهلة على الإطلاق، إذ كنت أشارك في بطولات على مستوى الدولة وأخسر في كل مرة.