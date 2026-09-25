10 نجوم يترقبهم الجمهور في «خليجي 27»

تتجه أنظار الجماهير الخليجية والعربية إلى مدينة جدة السعودية، التي تستضيف النسخة الـ27 من بطولة كأس الخليج العربي، وسط ترقب لما ستقدمه المنتخبات الثمانية المتنافسة على اللقب، خصوصاً في ظل وجود مجموعة من النجوم الذين تعوّل عليهم جماهير بلدانهم لصناعة الفارق.

وترصد «الإمارات اليوم»، أبرز 10 نجوم تترقب الجماهير تألقهم في «خليجي 27» بعد أن كشفت الجولة الأولى التي أقيمت يومي أمس وأول من أمس، عن مؤشرات لتألق هذه النجوم، بالإضافة لما يمتلكونه من خبرات دولية وقدرات فنية تؤهلهم للعب أدوار مؤثرة في مشوار منتخباتهم.

يدخل حارب عبدالله، جناح نادي الشارقة، البطولة بوصفه أحد العناصر التي يعتمد عليها مدرب المنتخب الوطني، الكرواتي زلاتكو داليتش، في قيادة طموحات «الأبيض»، مستنداً إلى خبراته الدولية ورصيده البالغ ثمانية أهداف مع المنتخب، جاء معظمها في تصفيات كأس العالم. ويتميز حارب بمهاراته في المراوغة وتجاوز المدافعين، إلى جانب قدراته الهجومية، التي أظهرها خلال الموسم الحالي من دوري المحترفين، بتسجيله هدفين.