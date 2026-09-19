كريم رامي.. موهبة كاراتيه تقتحم قائمة «التوب 10» عالمياً

أكد بطل المنتخب الوطني للكاراتيه، الواعد كريم رامي، أن ذهبيته الأولى في البطولات الآسيوية تحت 21 عاماً منحته دفعة قوية نحو تحقيق طموحاته العالمية، بعدما أسهمت النقاط التصنيفية التي حصدها في البطولة الآسيوية بالأردن في دخوله قائمة أفضل 10 لاعبين على مستوى العالم في فئته العمرية.

وقال رامي لـ«الإمارات اليوم»: «تشجيع والدي والدعم الذي نلقاه في نادي الشارقة واتحاد اللعبة، مثّلا الدافع لي لتحقيق الطموحات التي أتطلع إليها، وصعود منصات التتويج، وإهداء الكاراتيه الإماراتية الإنجازات، في تأكيد على التطور المتواصل الذي تشهده اللعبة، ونجحنا في تحقيقه في بطولة الأردن بحصد تسع ميداليات ملونة، من ضمنها ميداليتي الذهبية الأولى على صعيد البطولات الآسيوية، والعاشرة في مسيرتي الدولية».

ونجح ابن الـ19 عاماً في تحقيق حلمه بحصد أولى ميدالياته الذهبية في البطولات الآسيوية، بعد انتزاعه المركز الأول في منافسات «الكاتا» ضمن النسخة الـ24 من البطولة الآسيوية للشباب والناشئين تحت 21 عاماً، التي استضافتها العاصمة الأردنية عمّان، واختتمت منافساتها الأسبوع الماضي، ليترجم من خلالها طموحاته في أن يصبح بطلاً للعالم.

وتعود بداية رامي مع الكاراتيه إلى سن السادسة، حين شجعه والداه على ممارسة اللعبة، قبل أن ينتسب عام 2017 إلى نادي الشارقة الرياضي، في خطوة مهّدت الطريق أمام اكتشاف موهبته، واعتلاء منصات التتويج في البطولات المحلية والمشاركات الدولية.

وأوضح كريم رامي: «تدرجت مسيرتي بين المراكز الخاصة، ثم مع نادي النصر، وأخيراً مع نادي الشارقة الذي فتح الباب أمامي لدخول المنتخب الوطني، وأشكر الأجهزة الفنية التي كان لها الفضل في صقل موهبتي، وقادتني منذ عام 2019 إلى حصد أولى ميدالياتي الذهبية في بطولة الشارقة الدولية، لتتوالى الإنجازات بحصدي ثلاث ميداليات ذهبية على صعيد البطولات العربية، ومثلها في بطولات غرب آسيا، قبل أن أواصل طموحاتي بصعود منصات التتويج في البطولات الآسيوية للفئة العمرية تحت 21 عاماً، بحصدي برونزيتي 2024 و2025، وأتوجها بالميدالية الذهبية الأولى لي في بطولة الأردن».

وعن طموحاته المستقبلية، قال رامي: «قارة آسيا هي الأكبر من حيث ممارسي لعبة الكاراتيه، وتضم نخبة من أبطال العالم، وأتطلع إلى بذل مزيد من التضحيات، ومواصلة الجهد في التدريبات التي تقارب يومياً معدل أربع ساعات، لتحقيق الحلم في إهداء كاراتيه الإمارات أولى الميداليات الذهبية في بطولة العالم، خصوصاً أن منافسات الكاتا تتطلب دائماً تركيزاً عالياً في الحفاظ على تنسيق الحركات المؤداة، المستندة إلى مدارس عالمية شهيرة».

من جهته، قال النائب الأول لرئيس اتحاد الإمارات للكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، راشد آل علي: «ما حققه المنتخب في بطولة الأردن، بحصد ميداليتين ذهبيتين عبر كل من كريم رامي في (الكاتا)، وحبيبة ياسر في فردي (الكوميتيه) للناشئات لوزن تحت 48 كيلوغراماً، بجانب سبع ميداليات برونزية، يعكس التخطيط الاستراتيجي من قبل اتحاد الكاراتيه بالتعاون مع أندية الدولة، الذي يركز على صناعة أبطال قادرين على المنافسة في المحافل الدولية الكبرى، وخلق جيل جديد من المواهب القادرة على مقارعة كبار القارة، وصعود منصات التتويج، وتشكيل رافد للجيل الحالي من عناصر الصف الأول».