برشلونة يتوج بلقب بطولة الوحدة الدولية للناشئين 2025
توج الشيخ زايد بن نهيان بن زايد آل نهيان، فريق برشلونة الإسباني بلقب بطولة الوحدة الدولية للناشئين لكرة القدم، التي اختتمت أمس، وذلك بعد فوزه فريق اندرلخت البلجيكي بركلات الترجيح 3-2، في أعقاب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة التي أقيمت على استاد آل نهيان، بالتعادل 1-1.
كما أحرز فريق نادي الوحدة المركز الثالث بعد تغلبه على فريق الجزيرة 2-0 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
وأقيمت البطولة بمشاركة 8 فرق خلال المدّة من 6 إلى 12 أبريل الجاري.
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