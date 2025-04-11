ختام بطولة أساتذة البولو في منتجع الحبتور اليوم

تختتم يوم غدٍ السبت بطولة أساتذة البولو والتي تقام على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية ضمن سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو 2025 (هانديكاب 6 جول) حيث من المقرر ان تقام في الخامسة الا الربع من مساء اليوم ثلاث مباريات تجمع المباراة الأولى بين فريق بنسالي انكورا بقيادة الثنائي «خالد العمران وريشي بنسالي» وفريق الحبتور بقيادة خلف الحبتور، وفي المباراة الثانية يلعب فريق بنسالي انكورا أيضاً مباراته الثانية أمام فريق مونت لوفتوس بقيادة توماس اريارتي، فيما تجمع المباراة الثالثة بين فريق مونت لوفتوس وفريق الحبتور.

وأكد محمد خلف الحبتور رئيس اتحاد الامارات للبولو ورئيس اللجنة المنظمة العليا لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية أن بطولة الأساتذة تعد البطولة قبل الأخيرة حيث من المقرر ان تقام بطولة كأس دبي خاتمة السلسلة الذهبية في الرابع عشر من شهر ابريل الجاري.

وأشاد محمد الحبتور بما قدمته الفرق المشاركة واللاعبين في الموسم الحالي 2024 -2025 سواء المحترفين منهم او المواطنين من جهود أسهمت في تطوير المستوى الفني الفردي والجماعي بما يعكس الجهود التي بذلتها الأندية والاتحاد معا والتي تصب في خانة المصلحة العليا لرياضة الامارات والتي يسعى الجميع من خلالها لرفع اسم وعلم دولتنا الغالية خفاقا في سماء العالمية.