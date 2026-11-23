خطفت لاعبات التنس الأضواء بمستويات مميزة في بطولة الحبتور المحلية الـ11 في دبي، التي تشهد مشاركة واسعة من مختلف الفئات السنية، وسط أجواء تنافسية وحضور جماهيري لافت، فيما تنطلق غداً الثلاثاء منافسات فئة الرجال وسط توقعات بارتفاع وتيرة المنافسة.

وتُقام البطولة بالتعاون مع اتحاد الإمارات للتنس، وبدعم من شركة مبادلة للعام الثالث على التوالي، من خلال مبادرة تستهدف دعم اللاعبين المميزين وتوفير فرص إضافية لتطوير مستوياتهم الفنية.

وشهدت منافسات السيدات، التي أُقيمت على ملاعب أكاديمية أنس جابر بكليات التقنية العليا في واحة دبي للسيليكون، فوز آنا ديل كليسيدت على جانا عبد الرازق بمجموعتين مقابل لا شيء، بواقع 6-4 و6-2، فيما تغلبت زوهانج على ديانا بونوماريفا بالنتيجة ذاتها، وبواقع 6-0 و6-0. كما تأهلت عائشة تورديفا وسيرينا ستيفا تلقائياً إلى الدور التالي.

وفي منافسات البنات تحت 16 سنة، أسفرت المباريات الثلاث عن فوز ميجشياني على باناوتسو، التي لم تتمكن من استكمال اللقاء بسبب الإصابة، فيما تخطت جانيا باهانداري منافستها مارلوني اكسنر، التي اضطرت بدورها إلى الانسحاب للإصابة. كما حققت ماكوول الفوز على مايثيل سورفي بمجموعتين دون رد، بنتيجة 6-3 و6-3.

وتتواصل اليوم منافسات البطولة بإقامة مباريات فئة الرجال، بالتزامن مع استكمال مواجهات بقية المراحل السنية، على ملاعب نادي بلدية دبي في منطقة الجداف .