انطلقت منافسات النسخة 11 من بطولة الحبتور المحلية للتنس، على ملاعب نادي بلدية دبي بمنطقة الجداف، وأكاديمية أنس جابر في واحة دبي للسيليكون، بمشاركة 281 لاعباً ولاعبة. وشهد اليوم الافتتاحي إقامة منافسات فئة تحت 12 سنة للأولاد. وتستمر البطولة حتى السادس من ديسمبر المقبل.

وفي اليوم الأول حقق يازهنج وانج فوزاً على ويليام هوستن بمجموعتين دون رد، بنتيجة 6-1 و6-4، فيما تغلب دانييل شيودانوف على بنسون هوستون 7-5 و7-6. وحقق يوسف لاهاني فوزاً على زميله أرناف شوهان 6-0 و6-0، كما تفوق رومان بومبيانسكي على علي أرجون بالنتيجة ذاتها، فيما تجاوز ليون إيمانويل منافسه سيد رضا بنتيجة 6-3 و7-6. وفي بقية المواجهات، نجح أريش مادان في تخطي محمد شهيب أحمد بمجموعتين مقابل مجموعة، بعدما خسر المجموعة الأولى 4-6، قبل أن يعادل النتيجة بالفوز 6-4، ويحسم المواجهة في المجموعة الفاصلة بنتيجة 11-9. كما فاز ويليام أبو عونتوس على محمد أيوب بنتيجة 6-4 و6-2، وتغلب ميتو بيسون على كيان كامات 6-2 و6-4، فيما حسم جورج شومين مواجهته أمام جين سلامي بنتيجة 6-2 و6-1.