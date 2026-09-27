الحبتور ينفي الإساءة إلى نادي الزمالك: «نشر الأكاذيب يخلق خلافات لا أساس لها»

نفى مؤسس ورئيس مجلس إدارة «مجموعة الحبتور»، خلف أحمد الحبتور، صدور أي إساءة منه تجاه نادي الزمالك المصري، مؤكداً محبته واحترامه الكبيرين للنادي، ولكل الأندية الرياضية المصرية العريقة، ولمصر وشعبها.

وقال الحبتور، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «يتم مؤخراً تداول بيان على مواقع التواصل الاجتماعي منسوب إليّ، يتضمن إساءة كاذبة عن لساني تجاه نادي الزمالك المصري العريق. وأؤكد أنني أرفض جملةً وتفصيلاً ما ورد في هذا البيان، ولم يصدر عني أي كلام من هذا النوع. كما أنني لن أعيد نشر العبارات المسيئة المنسوبة إليّ، حتى لا أساهم في انتشارها».

وأضاف: «محبتي واحترامي كبيران لنادي الزمالك، ولكل الأندية الرياضية المصرية العريقة، ولمصر وشعبها، الذي أكن له كل التقدير. وأتمنى من وسائل الإعلام ومنصات التواصل التحلي بالأمانة والمسؤولية، وعدم تداول أخبار أو تصريحات منسوبة إلى أشخاص من دون التحقق من مصدرها وصحتها».

وختم الحبتور بالتأكيد: «الكلمة مسؤولية، ونشر الأكاذيب لا يسيء إلى شخص واحد فقط، بل يضر أيضاً بالمصداقية، ويخلق خلافات لا أساس لها».