«الحبتور» و«بيت بلجرافيا» يستهلان كأس الهالوين للبولو بانتصارين

استهل فريقا الحبتور وبيت بلجرافيا مشوارهما في كأس الهالوين للبولو بالفوز على منتخبي «مهرة وميهران» و«التليفزيون»، على التوالي، في افتتاح البطولة التي تقام على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، وسط مستويات فنية جيدة عكست تقارباً في أداء الفرق الأربعة.

وفاز الحبتور، بقيادة محمد الحبتور، على منتخب «مهرة وميهران» بنتيجة 4-3، في مباراة اتسمت بالتكافؤ وتبادل التقدم، قبل أن يحسمها أصحاب الأرض بفارق هدف، فيما تغلب بيت بلجرافيا على فريق التليفزيون بنتيجة 5.5 مقابل 5 أهداف، في مواجهة متقاربة شهدت تبادلاً للهجمات والتسجيل حتى مراحلها الأخيرة.

وجاءت المواجهة الأولى متكافئة في ظل تقارب مستوى الفريقين، رغم أن تصنيف المشاركة في البطولة يتراوح بين درجتين وأربع درجات هانديكاب.

ومثّل فريق الحبتور كل من محمد الحبتور وخلف الحبتور وهاكون بويد وخوان سي جيفارا، فيما ضم منتخب «مهرة وميهران» دانيال هاشمي وعلياء مكتوم وطارق الحبتور وتومي إيريارت.

وفي المباراة الثانية، نجح بيت بلجرافيا في تجاوز فريق التليفزيون بفارق نصف هدف، بعدما انتهى اللقاء بنتيجة 5.5 مقابل 5 أهداف، في مباراة حافظت على تقارب النتيجة، مع تبادل الفريقين المحاولات الهجومية.

وضم فريق التليفزيون بيترا سبانكو وفريدي ليلاند وتوماس بالاسيوس وماركو فوكاشيا، فيما مثّل بيت بلجرافيا باولو مانكا دي فيلاهيرموسا وشزيب علي وليان كارجر وويل باتشيلور.

وتتواصل منافسات البطولة عصر غدا الخميس بإقامة مباراتين، تجمع الأولى، عند الساعة 3:30، بيت بلجرافيا ومنتخب «مهرة وميهران»، فيما يلتقي الحبتور فريق التليفزيون عند الساعة 4:30.

ويتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية المقررة يوم السبت المقبل، على كأس البطولة.