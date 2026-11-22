تواصلت منافسات النسخة 11 لبطولة الحبتور المحلية للتنس التي تقام بمشاركة 281 لاعباً ولاعبة يتنافسون ضمن 11 فئة عمرية.

وشهدت فئة تحت 14 سنة مواجهات قوية وتقارباً في المستويات، عكس ارتفاع حدة التنافس بين اللاعبين، وذلك على ملاعب أكاديمية أنس جابر في واحة دبي للسيليكون.

وأسفرت نتائج اليوم الثاني عن فوز إيفان شيتيكوف على سو شينيكوف بمجموعتين دون رد، بواقع 6-صفر و6-1، بعدما كان قد تجاوز زكريا ساسي في مواجهة صعبة امتدت إلى ثلاث مجموعات، انتهت بنتيجة 4-6 و7-6 و11-9.

كما تغلب كراجوري على ويلدان تاسيم بمجموعتين دون مقابل، بنتيجة 6-صفر و6-صفر، فيما فاز باكوشي على سامي خوري بمجموعتين دون رد، بواقع 6-1 و6-صفر.

وتتواصل منافسات البطولة على ملاعب نادي البلدية في الجداف وأكاديمية أنس جابر بواحة دبي للسيليكون، وسط مشاركة واسعة تعكس تنامي الاهتمام برياضة التنس على مستوى الفئات السنية.