15 فعالية في موسم «بولو الحبتور».. أبرزها سلسلة كأس دبي الذهبية

أعلن نادي الحبتور للبولو والفروسية جدول نشاط الموسم الرياضي الجديد 2026-2027، المقرر أن ينطلق السبت، بإقامة يوم السيدات الخيري، ويستمر حتى 24 أبريل المقبل، متضمناً 15 بطولة.

وكان الموسم قد افتُتح في 19 سبتمبر الماضي بلقاء استعراضي، ويحفل الجدول، الذي يمتد على مدار سبعة أشهر، بمزيج متنوع من المباريات المتدرجة في القوة، وفقاً لتصنيفات «الهانديكاب»، التي تتيح لمحبي اللعبة وعشاقها المشاركة في أنشطة النادي، وتسهم في تطوير مستوياتهم الفنية.

وتبرز سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية، التي تتضمن خمس بطولات، باعتبارها الأبرز والأكثر جماهيرية، إذ يصل تصنيف اللاعبين فيها إلى «هانديكاب 20 جول»، وتُنقل منافساتها على الهواء مباشرة، ويتابعها عشاق اللعبة حول العالم. وتشمل البطولات الخمس: كأس دبي الذهبية، وكأس دبي الفضية، وكأس تحدي دبي، وكأس دبي، وكأس الماسترز، وتُقام جميعها في عام 2027.

أما البطولات التي تسبق سلسلة كأس دبي الذهبية، فتبدأ بكأس الهالوين، المخصصة للاعبين بتصنيف يتراوح بين جولين وأربعة جول، وتُقام خلال الفترة من 26 إلى 31 أكتوبر الجاري. وفي الفترة من 9 إلى 14 نوفمبر المقبل، تُقام بطولة نوفمبر لنادي ومنتجع الحبتور، بمشاركة لاعبين بتصنيف يتراوح بين 4 و6 جول. ومن 24 إلى 28 نوفمبر، تُقام بطولة اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة لاعبين بتصنيف يتراوح بين 8 و10 جول.

وفي الفترة من الثاني إلى الخامس من ديسمبر المقبل، تُقام بطولة كأس السير ونستون تشرشل السنوية، المخصصة للاعبين من الفئة المتوسطة، بتصنيف يتراوح بين 8 و10 جول. ويُختتم نشاط العام 2026 بمهرجان الحبتور للبولو، الذي يُقام خلال الفترة من 14 إلى 19 ديسمبر، بمشاركة لاعبين بتصنيف يتراوح بين جولين وأربعة جول.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور محمد خلف الحبتور: «فخورون بعودة موسم البولو الجديد في نادي ومنتجع الحبتور، الذي بات منصة رياضية واجتماعية وثقافية تجمع محبي هذه الرياضة الراقية من داخل الدولة وخارجها. وسيحمل الموسم الجديد تنوعاً أكبر في الفعاليات، واهتماماً خاصاً بالتنظيم وتجربة الجمهور، ونتطلع إلى استقبال الجميع لقضاء أوقات مميزة في أجواء عائلية ورياضية فريدة من نوعها».

وأوضح: «حرصنا هذا العام، كما في كل موسم، على تنويع الأحداث لتشمل جميع فئات المجتمع، من المحترفين والهواة إلى العائلات ومحبي الفروسية، لتكون تجربة شاملة ومتكاملة لكل الزوار. ونحن في منتجع الحبتور للبولو والفروسية نؤمن بأن النجاح لا يتحقق فقط بتنظيم البطولات، بل بتوفير بيئة احترافية بمعايير عالمية، وخدمات متكاملة تضمن تجربة راقية للمشاركين والجمهور على حد سواء».