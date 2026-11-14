لقب «نوفمبر» للبولو حائر بين الحبتور ومهران
يتواجه فريقا الحبتور ومهران اليوم، في المباراة النهائية لبطولة نوفمبر للبولو، بعد نجاحهما في تجاوز الدور نصف النهائي، ضمن منافسات البطولة التي تشهد مشاركة أربعة فرق بهانديكاب يراوح بين 4 و6 أهداف.
وحجز الحبتور مقعده في النهائي بفوز عريض على مهرة بنتيجة 9 أهداف مقابل هدفين ونصف.
كما تأهل مهران إلى النهائي بعد فوزه على بنجاش بنتيجة 7 أهداف مقابل 4.
وتسبق المباراة النهائية مواجهة كأس الترضية، المقررة عند الساعة الثالثة عصراً.
وأعدت اللجنة المنظمة، على هامش المنافسات، برنامجاً ترفيهياً متنوعاً يستهدف العائلات والأطفال.
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