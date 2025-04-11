دبا يخوض تحدي مصفوت وعينه على المركز الثاني

يخوض فريق دبا مباراة مهمة مع ضيفه مصفوت الساعة 5:55 من مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ23 لدوري الدرجة الأولى، ويطمح دبا، الذي يبلغ رصيده 37 نقطة بالمركز الثالث، في تحقيق الفوز والانتقال للمركز الثاني الذي يحتله الفجيرة برصيد 38 نقطة، مستفيداً من عدم مشاركة الفجيرة في هذه الجولة.

وفي التوقيت نفسه يحلّ فريق الإمارات (الصقور) ضيفاً على الجزيرة الحمراء، في مباراة جماهيرية وتوصف بأنها ديربي رأس الخيمة، ويبلغ رصيد فريق الإمارات 30 نقطة في المركز السابع، بينما لدى الجزيرة الحمراء 17 نقطة في المركز العاشر.

وفي مباراة ثالثة تقام اليوم أيضاً، يحل فريق يونايتد، في الساعة 17:55، ضيفاً على الحمرية في مباراة مصيرية للفريق الضيف الذي يحتل المركز الخامس برصيد 36 نقطة، ويدرك أن فوزه اليوم مع أي تعثر لفريق دبا سيضعه في المركز الثاني للترتيب، وهو المركز المؤهل إلى دوري المحترفين، بالمقابل يبلغ رصيد الحمرية 16 نقطة في المركز 11.

وتتواصل مباريات الجولة الـ23 من دوري الدرجة الأولى، غداً بإقامة ثلاث مواجهات، يلعب فيها «غلف يونايتد» مع الظفرة، والذيد مع العربي، و«غلف إف سي» مع حتا.