حقق فريق الإمارات فوزاً ثميناً على ضيفه الاتفاق بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد على استاد نادي الإمارات، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، ليعزز «الصقور» موقعهم في المركز الثاني، ويواصلوا مطاردة العربي المتصدر.

وجاء فوز «الصقور» على حساب الاتفاق الذي يضم في صفوفه عدداً من الأسماء البارزة، يتقدمها النجم الإيطالي ماريو بالوتيلي والبرازيلي دوغلاس سوزا، ما يمنح الانتصار أهمية إضافية.

وسجل المغربي نور زرقان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 74، فيما شهد اللقاء طرد لاعب الاتفاق البرازيلي دوغلاس سوزا في الدقيقة 80، ليكمل فريقه الدقائق المتبقية بعشرة لاعبين.

وبهذه النتيجة، رفع الإمارات رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة خلف العربي المتصدر برصيد 22 نقطة، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند أربع نقاط في المركز الأخير.

وفي مباراة أخرى، حسم العروبة القمة الجماهيرية أمام مضيفه الفجيرة بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت على استاد نادي الفجيرة، ليعود العروبة بانتصار ثمين من خارج ملعبه.

وافتتح البرازيلي خوليو سيزار التسجيل للعروبة في الدقيقة السادسة، قبل أن يعزز المالي تيكورا تراوري تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 16، فيما قلص ساندر بن بشير الفارق للفجيرة في الدقيقة 79، قبل أن يحسم السنغالي بابكر سي النتيجة بتسجيل الهدف الثالث للعروبة في الدقيقة 87.

وبهذا الفوز، عزز العروبة موقعه في المركز الثالث، برصيد 17 نقطة فيما تجمد رصيد الفجيرة عند 12 نقطة في المركز العاشر.