أرقام استثنائية باهرة في الجولة الـ 20 للدوري أبرزها «خماسية الوصل»

حفلت الجولة الـ20 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم بأرقام استثنائية، أبرزها غياب الأهداف عن مباراة شباب الأهلي والعين في سابقة تاريخية بلقاءات الفريقين خلال عصر المحترفين، ونجاح خورفكان في تحقيق خمسة انتصارات متتالية، واستمرار عقدة عجمان أمام البطائح للمباراة السادسة على التوالي، والانتصار الذي حققه الوصل على الجزيرة والذي يُعدّ الأكبر لـ«الإمبراطور» أمام «فخر أبوظبي».

«الإمارات اليوم» ترصد ستة أرقام استثنائية من الجولة الـ20 على النحو التالي:

أكبر فوز وصلاوي على الجزيرة

حقق الوصل أكبر انتصار له على الجزيرة بخماسية نظيفة، خلال المواجهة التي شهدها استاد محمد بن زايد، واضعاً «فخر أبوظبي» في موقف صعب قبل خوض نهائي كأس رابطة المحترفين، في وقت لاحق من هذا الشهر، أمام شباب الأهلي، لينجح في الثأر لخسارته من الجزيرة في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين على الملعب ذاته، (3-1).

وسبق أن خسر الجزيرة بخماسية نظيفة أمام العين على ملعب الأخير في موسم 2021-2022، علماً بأنه خسر في الموسم الماضي من عجمان على استاد محمد بن زايد بخماسية، لكن مقابل هدف.

عُقدة عجمان للبطائح

تواصلت عُقدة عجمان على فريق البطائح، بعدما انتهت مواجهتهما في الجولة الـ20 بالتعادل الإيجابي (1-1)، ليعجز «الراقي» عن تحقيق الفوز على البرتقالي على مدار ست مباريات جمعتهما في الدوري، فيما لايزال مهاجم عجمان المغربي وليد أزارو يواصل أرقامه المميّزة، بعدما شارك في ستة أهداف من التسعة التي سجلها فريقه في شباك البطائح، محرزاً أربعة أهداف، وصنع هدفين، من بينهما الهدف الذي سجله ليذييري سيلفا في الدقيقة 53.

التعادل السلبي الأول في «الكلاسيكو»

سجلت مباراة شباب الأهلي والعين التعادل السلبي الأول في تاريخ مواجهات الفريقين منذ انطلاق نسخة المحترفين، وعلى الرغم من الفرص العديدة التي سنحت للفريقين، فإن تألق حارسي المرمى حال دون أن تهتز شباكهما بأي هدف، في وقت تأكد رسمياً ضياع لقب الدوري من نادي العين مع اتساع فارق النقاط بينه وبين شباب الأهلي (المتصدر) إلى 19 نقطة، فيما سيتبقى له ست مباريات في بطولة الدوري، ليصبح الموسم الثالث على التوالي الذي يفشل فيه العين في الحصول على أي لقب محلي، بعدما ودّع منافسات كأس رئيس الدولة وكأس الرابطة.

العروبة يرفض الهبوط

تمسك العروبة ببصيص الأمل للبقاء في دوري المحترفين، بعدما نجح في الفوز على كلباء (2-1)، إذ كانت الخسارة تعني هبوطه رسمياً، إلا أنه استطاع أن يُحقق المعادلة الصعبة ويخرج بانتصار هو الثاني له هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى ست نقاط وتبقى آماله حسابياً في البقاء قائمة، فيما لاتزال معاناة كلباء قائمة في بطولة الدوري، ليخرج من المباراة الخامسة على التوالي من دون فوز، مكتفياً بالحصول على نقطة واحدة فقط بالتعادل مع البطائح سلبياً في الجولة الـ18 من المسابقة.

سلسلة انتصارات خورفكان

حقق خورفكان أكثر من رقم مميّز له في دوري أدنوك للمحترفين، منذ أن صعد إليه في موسم 2019-2020، بعدما تمكن من تحقيق فوزه الخامس على التوالي أمام دبا الحصن بهدف من دون رد، إذ لم يسبق أن وصل إلى هذه السلسلة من الانتصارات.

وبات الموسم الأول الذي يتمكن فيه الفريق من جمع 30 نقطة في موسم واحد، على الرغم من أن الفريق بقي له ست مباريات يُمكن من خلالها مواصلة أرقامه القياسية، وبانتصاره على دبا الحصن، يتشارك خورفكان وشباب الأهلي في عدد النقاط التي جمعها كل منهما منذ بداية الدور الثاني بـ16 نقطة.

النصر كبح اندفاع الوحدة

أوقف النصر سلسلة انتصارات الوحدة، بعدما فرض عليه التعادل الإيجابي (2-2) في مواجهتهما بالجولة الـ20 من الدوري، لتتوقف انتصارات «أصحاب السعادة» المتتالية عند أربع مباريات، وفي المقابل فإن «العميد» نجح في الخروج من استاد آل نهيان بنقطة حملت طعم الفوز كسر بها حاجز النتائج السلبية التي تعرض لها خلال الجولات الماضية لاسيما أنه كان استقبل أربع هزائم متتالية، ليشعل بذلك الصراع على المركز الثالث المؤهل للمشاركة في دوري أبطال آسيا بعد أن دخلت أربعة غمار المنافسة بقوة، أندية الوصل والجزيرة والعين وخورفكان.