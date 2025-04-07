مصدر يكشف عن 3 شروط يضعها كوزمين لتدريب منتخب الإمارات

علمت "الإمارات اليوم" من مصدر مطلع أن مدرب الشارقة الروماني كوزمين أولاريو وضع 3 شروط لتولي تدريب المنتخب الإماراتي لكرة القدم خلفا للمدرب البرتغالي باولو بينتو الذي أقيل من منصبه على خلفية النتائج الأخيرة للمنتخب في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ووفقا للمصدر فإن هذه الشروط تمثلت في طلب كوزمين أن يكون العقد بينه وبين اتحاد الكرة طويل الأجل حتى يضمن التواجد مع المنتخب أطول فترة ممكنة خصوصا مع احتمال أن يخوض المنتخب الملحق المؤهل إلى كأس العالم، فيما يتضمن الشرط الثاني التفرغ التام لتدريب المنتخب وعدم الجمع بين تدريب المنتخب والشارقة في آن واحد، علما أن عقد كوزمين مع نادي الشارقة سينتهي مع نهاية الموسم الحالي 2024-2025.

وتضمن الشرط الثالث حصول كوزمين على مبالغ مالي مناسب لاسيما أن الشارقة سعى خلال الفترة الماضية لتجديد عقده واستمراره في قيادة الفريق قبل أن يتم ترشيحه أخيرا من قبل الجمهور لتدريب المنتخب.

وكشف المصدر آخر، أن كل ما يدور حاليا مع كوزمين ومع مدربين آخرين ضمن الخيارات التي وضعها اتحاد الكرة لتولي تدريب المنتخب تعد مجرد مفاوضات وخيارات مبدئية، ولم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق رسمي في هذا الخصوص مع أي من المدربين المرشحين لخلافة المدرب البرتغالي باولو بينتو.

يذكر أن منتخب الإمارات يحتاج إلى أكثر من سيناريو للتأهل مباشرة إلى كأس العالم من بينها الفوز في مباراتيه المتبقيتين أمام كل من أوزباكستان وقيرغيزستان في الخامس والعاشر من يونيو المقبل على التوالي، بشرط خسارة منتخب أوزباكستان أمام قطر في الجولة الأخيرة للتصفيات.