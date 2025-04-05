«غودولفين» يُعوّل على 5 خيول من النخبة في «كأس دبي العالمي»

يُعوّل فريق «غودولفين» العالمي، على خمسة من نخبة الخيول في المنافسة على ألقاب أربعة من أصل الأشواط التسعة، في أمسية «كأس دبي العالمي» التي تنطلق اليوم في نسختها الـ29 على مضمار ميدان العالمي، بإجمالي جوائز يبلغ 30.5 مليون دولار.

ويطمح الشعار «الأزرق» إلى إبراز قوة صفوة الجياد التي يمتلكها في تحقيق إنجازات جديدة، خصوصاً على المضامير العشبية، وكتابة إنجازات غير مسبوقة في تاريخ أشواط الأمسية.

ويسجل الشوط الثاني (كأس دبي الذهبي) المخصص لخيول الفئة الثانية «جروب 2» لمسافة التحمّل 3200 متر عشبي، برعاية الطاير للسيارات والبالغة جوائزه مليون دولار، وجود ثلاثة من جياد الشعار «الأزرق»، إذ يدفع المدرب العالمي سعيد بن سرور بالثنائي «دبي فيوتشر» و«باشن أند غلوري»، وذلك بعد أن حقق «دبي فيوتشر» الفائز في مهرجان «رويال آسكوت» البريطاني العريق في عام 2022، أداء لافتاً في مشاركته الأخيرة على مضمار ميدان، بتسجيل الفوز في سباق «ند الشبا تروفي» لخيول الفئة الثالثة «جروب 3» بعد غياب له دام 427 يوماً عن مضامير السباقات.

ويعود «باشن آند غلوري» إلى أمسية الكأس، بعد أن حل خامساً في نسخة 2022 في الشوط نفسه، وقدّم أداء قوياً في آخر مشاركاته في مضمار ميدان للموسم الحالي، حيث حل في المركز الثاني خلف زميله في الإسطبل «سيلفر نوت» في سباق «دبي سيتي أوف غولد» المخصص لخيول الفئة الثانية «جروب 2»، وجرى في مارس الماضي في «أمسية سوبر ساترداي» التي مثلت بروفة ختامية لأمسية الكأس.

ويعتمد كل من جون وثادي غوسدن في هذا الشوط على خدمات الجواد «ترولرمان» الذي حل ثالثاً في نسخة العام الماضي.

وتعاود جياد «غودولفين» الظهور في الشوط السابع (دبي تيرف) لخيول الفئة الأولى «جروب 1» لمسافة 1800 متر عشبي، والبالغة جوائزه خمسة ملايين دولار، مع الجواد «نيشنس برايد» الذي رسخ - بإشراف مدربه شارلي آبلبي - مكانته الدولية، في مسيرة تضم إنجازات دولية على صعيد سباقات الفئة الأولى، بتتويجه بلقب «غروسر دالماير برايس» الألماني في 2023، في عام نجح خلاله في الفوز بلقب سباق «كنيديان إنترناشونال» الكندي، وأتبعه العام الماضي بلقب «أرلينغون مليون».

وتحمل المشاركة الأخيرة لفريق غودولفين عنوان «أملاً في كتابة فصل جديد بتاريخ السجلات الذهبية»، إذ يسعى الحصان «ريبلز رومانس»، بإشراف مدربه شارلي آبلبي، لأن يكون أول جواد يفوز بلقب «دبي شيماء كلاسيك» مرتين متتاليتين، في سباق مخصص للفئة الأولى «جروب 1» لمسافة 2410 أمتار عشبية بجوائز تبلغ ستة ملايين دولار، وذلك بعد أن توج به «ريبلز رومانس» في نسخة العام الماضي.