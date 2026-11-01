إنجاز تاريخي.. «سوفرينتي» يهدي «غودولفين» لقب سباق «بريدرز كب كلاسيك»

أهدى الجواد «سوفرينتي» فريق «غودولفين» العالمي إنجازه الأول تاريخياً بلقب سباق «بريدرز كب كلاسيك»، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة من الفئة الأولى «جروب 1»، لمسافة 2000 متر رملي، بعدما نجح الجواد البالغ من العمر أربع سنوات في انتزاع لقب السباق الذي أقيم اليوم الأحد، في نسخته الـ43، واستضافه مضمار «كينلاند» الأميركي الشهير.

ونجح الفارس جونيور ألفارادو في قيادة الجواد «سوفرينتي» إلى خط النهاية في المركز الأول، بزمن بلغ دقيقتين و35 جزءاً من الثانية، وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن صاحب المركز الثاني، الجواد الأميركي «ذا بوما». وواصلت جياد «غودولفين» تألقها في السباق، بحلول الجواد «نايتسبريدج»، بإشراف المدرب بيل موت وقيادة الفارس لويس سايز، في المركز الثالث.