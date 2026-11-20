تتجه أنظار عشاق سباقات الخيل، في الخامسة والنصف مساء اليوم، إلى مضمار «ميدان» العالمي، مع انطلاق الأمسية الثانية في الموسم الجديد لـ«كرنفال سباقات دبي» التي تتضمن سبعة أشواط ترعاها «عزيزي»، بإجمالي جوائز يبلغ 1.79 مليون درهم، ويتنافس على ألقابها 71 من نخبة الجياد المحلية والدولية.

وتُستهل الأمسية ببطولة «بني ياس» المخصصة للخيول العربية الأصيلة من الفئة الثانية (جروب 2)، وتُقام في الشوط الأول لمسافة 1400 متر، وتبلغ جوائزها 300 ألف درهم.

وتتواصل الإثارة وصولاً إلى الشوط السادس والرئيس الذي يدافع خلاله الجواد «مندلسون باي»، بإشراف المدرب بوبات سيمار عن لقبه الذي أحرزه، العام الماضي، في بطولة «دبي كريك مايل»، المخصصة لخيول فئة «القوائم» لمسافة 1600 متر، وتبلغ جوائزها نصف مليون درهم.

ويواجه «مندلسون باي» في مهمة الدفاع عن لقبه تحدي سبعة من خيرة جياد مسافة الميل، يتقدمها الجواد «ميدان» صاحب المركز الثالث في «كأس دبي العالمي»، في مارس الماضي، بشعار فريق «إيه آر إم للسباقات» وإشراف المدرب إد كريسفورد.

ويدخل دائرة المنافسة على لقب الشوط الرئيس الجواد «هيرت أوف أونر»، بإشراف المدرب جيمي أوزبورن، الذي حل سابعاً في «كأس دبي العالمي»، في مارس الماضي، ويمتلك سجلاً مميزاً على الأرضيات الرملية بتحقيقه المركزين الأول والثاني، في ثمانية من أصل 12 سباقاً خاضها على المسارات الترابية، من بينها حلوله وصيفاً في سباق «ديربي الإمارات» للفئة الثانية (جروب 2)، ضمن أمسية كأس دبي العالمي 2026.