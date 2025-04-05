محمد بن راشد: كأس دبي العالمي رسّخ مكانة دبي مركزاً عالمياً لصناعة وسباقات الخيل

رحّب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بضيوف كأس دبي العالمي للخيول في نسخته الـ29 التي تنطلق اليوم. جاء ذلك، في كلمة سموه الرسمية في كتاب البطولة.

وقال سموه: «يسعدنا أن نرحّب بمحبي سباقات ورياضات الخيل من مختلف أنحاء العالم في النسخة التاسعة والعشرين من كأس دبي العالمي، هذا الحدث العريق الذي يواصل ترسيخ مكانته كإحدى أبرز الفعاليات الرياضية العالمية، جامعاً على مضمار (ميدان) نخبة الخيول والفرسان والمدربين في منافسات تجسد أرقى مفاهيم التميز والتحدي».

وأضاف سموه: «منذ تأسيسه عام 1996، انطلق كأس دبي العالمي برؤية طموحة هدفها جعل دبي مركزاً عالمياً لصناعة وسباقات الخيل. وبعد نحو ثلاثة عقود، بات الحلم واقعاً ملموساً، مع تحقيق الخيول التي يتم تدريبها هنا تفوقاً واضحاً في أهم الميادين العالمية، محققةً أكبر النتائج والإنجازات».

ورحّب سموه مجدداً بالأبطال الذين سبق لهم المنافسة على ألقاب نسخة العام الماضي، وقال سموه: «نرحّب بأبطال شاركوا ضمن نسخة العام الماضي، لمواصلة التحدي في هذا المحفل الكبير، ونستذكر تلك اللحظة المميزة التي شهدتها نسخة 2024 من الكأس، بتتويج (لوريل ريفر) الحصان الأعلى تصنيفاً في العالم».

وأشار سموه إلى قوة ورفعة أمسية «كأس دبي العالمي»، وقال: «منذ الانطلاق، لم يكن كأس دبي العالمي مجرد ميدان للمنافسة، بل كان وسيظل منصة عالمية تعزز التعاون والتقارب، فهناك خيول من 20 دولة تشارك في نسخة هذا العام تأكيداً على عالمية هذه الرياضة، والدور الرياضي الذي تقوم به دبي في دعمها وتطويرها».

وفي ختام كلمة سموه، قال: «نشكر كل من أسهم في إنجاح هذا الحدث الرائد، من المدربين والفرسان، وكذلك الجمهور الحاضر في المضمار والمتابع من مختلف أنحاء العالم، والشكر موصول لشركاء الحدث والرعاة، وفرق العمل لجهودهم الكبيرة لضمان تقديم تجربة استثنائية تؤكد مكانة كأس دبي العالمي عنواناً لمعاني الفروسية والإبداع والريادة».

الجواد الأكثر دخلاً في التاريخ ينشد لقب «دبي تيرف»

جانب من فوز «رومانتيك واريور » يناير الماضي بلقب بطولة جبل حتا في «ميدان ». من المصدر

ينشد ممثل هونغ كونغ، الجواد الأكثر دخلاً في تاريخ سباقات الخيل بمجموع جوائز تبلغ 96.5 مليون درهم، الحصان «رومانتيك واريور» لقب الشوط السابع «دبي تيرف» المخصص لخيول الفئة الأولى «جروب1» لمسافة 1800 متر عشبي، برعاية «موانئ دبي العالمية» بجوائز مالية تبلغ خمسة ملايين دولار.

وتصطدم مهمة «واريور» المملوك لـ«بيتر لاو باك فاي» والفائز بإشراف المدرب شاب شينغ داني شوم يناير الماضي على مضمار «ميدان» ببطولة «جبل حتا»، بأسماء قوية من ضمنها ستة جياد فائزة في سباقات «جروب1»، من بينها خيول إماراتية مع «نيشن برايد» بشعار «غودولفين» وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«ملجوم» المملوك لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب وليام هاجس، إضافة إلى خيول عالمية.

وتدفع اليابان بأربعة من خيرة جيادها للفوز باللقب، هي «ميشو تابارو» المملوك لـ«يوشيو ماتسوموتو» وإشراف المدرب مامور إشياشي، و«سول رش» لتساوي إيشكاوا وإشراف المدرب ياسوتوشي إيكي، وممثلا «شركة صندي للسباقات» مع الجواد «بريدي ويغ» بإشراف المدرب كيسوكي مياتا، والفرس «ليبرتي إيسلاند» بإشراف المدرب ميتسوماسا ناكوشيدا.

4 جياد تدافع عن ألقابها في النسخة الـ 29

الجواد «تلال الخالدية » فاز بلقب بطولة «دبي كحيلة كلاسيك » في نسخة العام الماضي. من المصدر

تعود أربعة من خيرة الجياد العالمية في النسخة الـ29 الحالية للدفاع عن ألقابها، بداية من «تلال الخالدية» المملوك لـ«إسطبلات الخالدية» بإشراف المدرب ناصر مطلق القحطاني، الذي يوجه بوصلته مجدداً نحو الشوط الافتتاحي المخصص للجياد العربية الأصيلة «جروب1» لمسافة 2000 متر رملي، في سعيه لانتصاره الثاني على التوالي بعد تتويجه العام الماضي في الشوط البالغة جوائزه مليون دولار.

بدوره يتطلع «توز» بشعار «إسطبل داكي» وإشراف المدرب بوبات سيمار، لتكرار إنجازه والفوز بلقب بطولة السرعة للمسارات الرملية «دبي غولدن شاهين» المصنفة ضمن سباقات «جروب1» وتُجرى في الشوط السادس لمسافة 1200 متر، بجوائز تبلغ مليوني دولار.ويسعى الجواد «فاكتور شيفال» المملوك لـ«شركة تيم فالور وجاري باربر»، بإشراف المدرب جيروم رينير، لتكرار أدائه نحو الفوز لمرة جديدة بلقب سباق «دبي تيرف» المخصص لخيول الفئة الأولى «جروب1» لمسافة 1800 متر عشبي، بجوائز تبلغ خمسة ملايين دولار.

ويظهر نجم فريق «غودولفين» الجواد «ريبلز رومانس» بإشراف المدرب شارلي آبلبي منافساً قوياً لتسجيل إنجاز غير مسبوق في تاريخ أشواط أمسية الكأس، في سعيه لأن يكون أول جواد يتوّج لمرتين على التوالي في بطولة «دبي شيماء كلاسيك» المخصصة للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 2410 أمتار عشبية، بجوائز تبلغ ستة ملايين دولار بعد أن حقق لقبها العام الماضي.

«مربان» يتحدى نجوم السرعة

الجواد «مربان » توّج بلقب بطولة «رأس الخور .» من المصدر

تشهد بطولة «القوز للسرعة» التي تُجرى في الشوط الرابع لمسافة 1200 متر عشبي، والمخصصة لخيول الفئة الأولى بجوائز تبلغ 1.5 مليون دولار، مشاركة 11 خيلاً، يبرز منها الجواد «مربان» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب مايكل كوستا، الطامح لانتصاره السادس في عالم السباقات، والقادم من فوز مستحق في السابع من مارس الماضي بلقب بطولة «راس الخور» في ميدان. ويشارك في الشوط ممثلو بريطانيا، وهم: «ويست أيكر» و«أدونيس» و«كوينولت» و«ريجونال»، إضافة إلى ممثل هونغ كونغ «هاو ديب إيز يور لوف»، ومعه بطل إيرلندا «بيليفينج»، وثلاثة من ممثلي اليابان هم المهرة «يورو ماجيك»، والمهر «دانون ماكنلي» و«وين كارنيليان»، ويشارك من جنوب إفريقيا الحصان «غسي فونغو فونغو» الذي سبق له تحقيق سبعة انتصارات من أصل 18 مشاركة.

14 خيلاً في «غودولفين مايل»

من مشاركة سابقة للجواد «أويسيس بوي » في موسم السباقات المحلي. من المصدر

تنطلق بطولة «غودولفين مايل» المخصصة لخيول الفئة الثانية لمسافة 1600 متر في ثالث أشواط الأمسية، بإجمالي جوائز مالية تبلغ مليون دولار برعاية «إعمار»، وتشهد مشاركة 14 خيلاً، تتقدمها ثلاثة جياد إماراتية، هي «ساداتي» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«أويسيس بوي» للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، و«مفاسا» لفريق «آر آر آر للسباقات». ويدفع ملاك أميركا بثلاثة جياد، هي «ليتل ويك» و«راجينج تورينت» و«ستيل صنشاين»، كما تدفع فرنسا بالثلاثي «فورت باين» و«كينغ جولد» و«نو لانش»، وتشارك اليابان بالثنائي «كازو بيترين» و«بيبتايد نايل»، ومن إيرلندا يشارك الحصان «ميندلسون باي»، ومن هونغ كونغ الحصان «سورد بوينت»، فيما تشارك ليبيا بـ«قريب» المملوك لأبوبكر إقدورا.

جياد «اليابان» الأقرب للاحتفاظ بلقب «ديربي الإمارات»

المهر الأميركي «فلوود زون » يجري تدريباته الأخيرة على مضمار «ميدان ». من المصدر

تشهد بطولة «ديربي الإمارات» المخصصة لخيول الفئة الثانية «جروب2» لمسافة 1900 متر رملي تنافساً كبيراً، إذ ستُقام في الشوط الخامس بجوائز تبلغ مليون دولار، برعاية «جميرا».

وتبرز أهمية البطولة في حصول الفائز على 100 نقطة تضمن له المشاركة في سباق «كنتاكي ديربي» الأميركي الشهير، لتحمل النسخة الحالية الجديدة، قوة ضاربة من ممثلي بلاد الشمس المشرقة «اليابان»، بوجود أربعة من ممثليها، يتقدمها صاحب التصنيف الأعلى المهر «دون أن ذا مود» لمالكه «كوشي يامادا» وحقق بإشراف مدربه تييتشي كوننو انتصارين في مشاركاته الأربع في عالم السباقات، كما تعوّل اليابان على الجواد «أدماير دايتوا» الذي حل أولاً، مرة، وثانياً، مرتين، من أصل خمس مشاركات، و«دراجون» صاحب الفوز من ثلاث مشاركات، وآخرها مع المهر «شين فوريفر» الساعي لإهداء مالكه سوسومو فوجيتا فرصة الفوز باللقب لعام ثانٍ على التوالي، حيث توّج به العام الماضي حصانه «فوريفر يانع» المرشح حالياً للفوز بالسباق الرئيس (كأس دبي العالمي).

ويدخل دائرة المنافسة على لقب الشوط، المهر الأميركي «فلوود زون». وتعوّل الآمال الإماراتية في هذا الشوط على ممثل وحيد مع الجواد «رافد» بشعار «آر آر آر للسباقات»، وإشراف المدرب ووغ واتسون.