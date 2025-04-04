الوحدة يطلب «النصر».. ومواجهة فنية مثيرة بين العبدولي والنمر

يسعى الوحدة إلى مواصلة انتصاراته، حينما يستقبل النصر على استاد آل نهيان، عند الساعة 20:30 من مساء اليوم، في افتتاح الجولة الـ20 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

ونجح «أصحاب السعادة» في تحقيق أطول سلسلة انتصارات لهم هذا الموسم بالفوز في آخر أربع مواجهات أمام كل من كلباء 1-0، والعين 2-1، وبني ياس 3-0، وخورفكان 3-1، ليتربع الفريق في المركز الثالث منفرداً برصيد 34 نقطة، وبفارق أربع نقاط كاملة عن الجزيرة صاحب المركز الرابع.

ويأمل الوحدة إضافة انتصار جديد والضغط على الشارقة في محاولة لانتزاع المركز الثاني منه رغم وجود سبع نقاط تفصله عنه، إلا أن الظروف التي يعيشها «الملك» من ضغط المباريات وتقلص حظوظه في المنافسة على لقب الدوري، تزيد من دوافع الوحدة لوضع المركز الثاني هدفاً له.

في وقت لا يمر فيه النصر بأفضل أحواله بعد أن تواصلت نتائجه السلبية في آخر خمس مباريات لم يعرف فيها طعم الانتصارات، مكتفياً بالحصول على نقطة واحدة من تعادل وحيد والخسارة في أربع مواجهات، ليتراجع الفريق إلى المركز الثامن برصيد 26 نقطة.

وعانى «العميد» منذ رحيل قائده عادل تاعرابت الذي انتقل إلى الشارقة، إذ وضح على الفريق معاناته على الصعيد الهجومي، فلم يتمكن في المباريات الخمس الأخيرة سوى من تسجيل أربعة أهداف فقط، على الرغم من وجود الهداف التاريخي للدوري، علي مبخوت، الذي لم يسجل سوى هدف واحد جاء في مرمى الجزيرة.

وعلى استاد صقر بن محمد القاسمي، يستقبل دبا الحصن، المنتشي من فوزه الأخير على العين 3-2، عند الساعة 17:50، فريق خورفكان صاحب الانتصارات الأربعة الأخيرة في بطولة الدوري، في مواجهة يقودها اثنان من المدربين المواطنين على المقاعد الفنية، وهما حسن العبدولي مدرب دبا الحصن، وعبدالمجيد النمر مدرب خورفكان. ويأمل دبا الحصن الخروج بالنقاط الثلاث لمواصلة مساعيه الجادة للهروب من شبح الهبوط، إذ يحتل المركز قبل الأخير برصيد 13 نقطة وبفارق ست نقاط عن البطائح صاحب المركز الـ12.

ولا يقل طموح خورفكان في الحصول على النقاط الثلاث أهمية عن دبا الحصن، خصوصاً بعدما خدمت النتائج الفريق في الجولة الماضية، ليقفز إلى المركز السابع، وهو أفضل مركز يصل إليه هذا الموسم، بعدما رفع رصيده إلى 27 نقطة وتفصله نقطتان فقط عن العين صاحب المركز السادس.

. النصر لا يمر بأفضل أحواله بعد أن تواصلت نتائجه السلبية في آخر خمس مباريات.

. دبا الحصن يأمل الخروج بالنقاط الثلاث لمواصلة مساعي الهروب من شبح الهبوط.