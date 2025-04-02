قمتان من العيار الثقيل في نصف نهائي «أغلى الكؤوس»

تسعى أربعة أندية للوصول إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس رئيس الدولة في نسختها الـ46، إذ تقام اليوم قمتان من العيار الثقيل في الدور نصف النهائي، وستجمع المباراة الأولى الشارقة مع الجزيرة، على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين عند الساعة 17:45، بينما يستضيف استاد آل مكتوم في دبي المباراة الثانية بين الوصل وشباب الأهلي عند الساعة 20:30.

امتحان صعب

وسيكون الشارقة في امتحان صعب أمام الجزيرة لبلوغ المباراة النهائية وحصد لقب محلي يعوضه عن فقدان لقب كأس المحترفين، بجانب الفقدان الوشيك للقب الدوري الذي بات قريباً من شباب الأهلي، خصوصاً بعد تعادلهما من دون أهداف في الجولة الـ19، وانفراد شباب الأهلي بالصدارة بفارق سبع نقاط عن الشارقة.

وكانت جهود الشارقة قد فشلت في إقناع اتحاد الكرة بتأجيل مباراة اليوم، بداعي الإجهاد الذي يتعرض له لاعبو الفريق جرّاء الارتباطات الدولية، وتوالي المشاركات المحلية والقارية، لكن اتحاد الكرة أصر على إقامة المباراة في موعدها.

وتبدو الضغوط بصورة أكبر على الشارقة، الذي أصبح مطالباً بالوصول إلى المباراة النهائية والتتويج باللقب، خصوصاً أن الفريق كان مرشحاً فوق العادة للفوز بأكثر من لقب قبل أن يتراجع منذ بداية الدور الثاني للمسابقة.

في المقابل، يطمح الجزيرة هو الآخر في استكمال مشواره في البطولة، وحصد اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 2016، رغم قوة المنافسة التي تنتظره في نصف النهائي وكذلك في المباراة النهائية.

ويُقدم الجزيرة بقيادة مدربه المغربي الحسين عموتة، أفضل مستوياته في المباريات الإقصائية، إذ سبق وأبعد العين من الدور ربع النهائي بالفوز عليه بهدف من دون رد، والأمر نفسه أنجزه في كأس المحترفين بإبعاد الوصل في نصف النهائي.

وكانت المباراة التي جمعت الشارقة والجزيرة في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري قد انتهت بفوز الشارقة (4-صفر)، علماً أن الفريقين سيلتقيان يوم 27 أبريل الجاري في مباراة مؤجلة من الجولة الـ16.

موسم للإنقاذ

يأمل الوصل في إنقاذ موسمه المتعثر وتفادي الخروج خالي الوفاض، عندما يخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام شباب الأهلي الذي يسير بدوره بخطوات ثابتة في كل المنافسات المحلية التي يخوض غمارها حالياً.

ويسعى الوصل بكل طاقاته إلى مواصلة مشواره نحو المباراة النهائية والظفر بالبطولة والاحتفاظ باللقب الذي فاز به في الموسم الماضي، لضمان المشاركة في العام المقبل بدوري النخبة الآسيوي.

وعانى «الفهود» سوء النتائج في شهر مارس الماضي، والذي شهد خروج الفريق تباعاً من بطولتي دوري أبطال آسيا بالخسارة من السد القطري (1-3)، بعدما كان قد تعادل ذهاباً بهدف لكل فريق، وفشله في بلوغ المباراة النهائية لكأس المحترفين بالخسارة من الجزيرة بالنتيجة ذاتها، بعدما كان قد فاز في الذهاب بهدف نظيف.

ولا يريد الوصل تكرار ما حدث له أمام شباب الأهلي، عندما خسر لقب السوبر المحلي الذي جمعهما في ديسمبر الماضي بركلات الترجيح، بعد انتهاء زمن المباراة الأصلي بالتعادل (2-2).

وتبدو أوضاع شباب الأهلي أفضل بكثير من الوصل، إذ يواصل الفريق خطواته الثابتة نحو الاستحواذ على الألقاب المحلية كافة، بعدما ابتعد في صدارة الترتيب العام لجدول الدوري، بفارق سبع نقاط عن أقرب منافسيه الشارقة، وحجز مقعده في المباراة النهائية لمسابقة كأس المحترفين، بعدما تخطى عقبة الشارقة بالفوز ذهاباً (3-1) والتعادل في العودة (2-2)، وينتظر الجزيرة في المباراة النهائية.

ويسعى «فرسان دبي» إلى الظفر بلقب الكأس وفك الشراكة مع الشارقة بعدما تساويا في عدد مرات الفوز بـ10 ألقاب لكل منهما.