صراع «عيناوي وحداوي» على المركز الثالث

تُختتم في العاشرة من مساء اليوم، منافسات الجولة الـ19 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، إذ يستضيف دبا الحصن العين على استاد صقر بن محمد القاسمي في خورفكان، بينما يستضيف كلباء الوحدة في استاد كلباء.

وتكتسي مواجهتا الليلة بأهمية كبيرة في تحديد المراكز، خصوصاً بالنسبة للعين والوحدة، بعدما فقدا حظوظهما مبكراً في المنافسة على بطولة الدوري، وبقي الصراع بينهما على المركز الثالث.

وعلى الرغم من أن العين صاحب المركز الخامس بـ29 نقطة، سيخوض مواجهة سهلة نظرية أمام دبا الحصن (في المركز قبل الأخير) برصيد 10 نقاط، فإن الوضعية التي عليها منافسه، قد تزيد صعوبة المباراة أمام العين، خصوصاً أن دبا الحصن يُدرك جيداً حاجته الماسة للنقاط الثلاث، لعدم الابتعاد كثيراً عن البطائح الذي نجح في الفوز على النصر بهدف نظيف أول من أمس، واتسع الفارق بينهما إلى تسع نقاط.

ويسعى الوحدة إلى تثبيت مكانه في المركز الثالث برصيد 31 نقطة والمؤهل للمشاركة في بطولة آسيا 2، حينما يخرج للقاء كلباء الساعي إلى العودة للواجهة بعد ثلاث مباريات لم يتمكن فيها من تحقيق أي انتصار، مكتفياً بالحصول على نقطة واحدة، بالتعادل مع البطائح والخسارة من خورفكان والعين، ليتراجع إلى المركز الـ11 برصيد 22 نقطة فقط.

ويُدرك الوحدة أن الخروج بأي نتيجة غير النقاط الثلاث الليلة أمام كلباء، يعني العودة للوراء ربما خطوة أو اثنتين، خصوصاً مع تفوق الجزيرة الذي دخل منافساً قوياً على هذا المركز.

ويملك الوحدة أفضلية واضحة على صعيد النتائج أمام كلباء، إذ تمكن من الفوز 12 مرة آخرها في الذهاب 3-1، مقابل خمس مرات لكلباء، وحضر التعادل في مناسبتين فقط.