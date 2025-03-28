الشارقة بطلا لكأس الاتحاد لكرة السلة

توج فريق كرة السلة بنادي الشارقة بطلا لكأس الاتحاد، بعد فوزه مساء اليوم الخميس على شباب الأهلي 108-106 في المباراة النهائية التي أقيمت في صالة نادي الشارقة.

وجاء فوز الشارقة باللقب للمرة الثالثة في تاريخه.

وتوج الفريق الفائز، عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، واللواء /م/ إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة، وخالد المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي.