البطائح يهدد النصر.. وبني ياس يتوعد العروبة

تعود عجلة دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم للدوران بعد توقف دام شهراً كاملاً لظروف المشاركة الآسيوية للأندية، وخوض المنتخب الوطني مباراتي إيران وكوريا الشمالية في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، وتبدأ الجولة 19 من الدوري اليوم بمباراتين، فيلتقي النصر مع البطائح، وبني ياس مع العروبة الساعة 10 مساء، وتُستكمل المباريات، غداً، في التوقيت نفسه، بثلاث مواجهات، إذ يلعب الشارقة مع شباب الأهلي، والوصل مع عجمان، وخورفكان مع الجزيرة، على أن تُختتم مباريات الجولة، السبت المقبل، بلقاء دبا الحصن مع العين، وكلباء مع الوحدة.

عُقدة الملعب

ويسعى النصر على ملعبه إلى وقف تفوق البطائح، إذ لم يعرف «العميد» طعم الانتصارات على استاد آل مكتوم، خلال مواجهتين سابقتين جمعتهما على هذا الملعب، ففاز البطائح في مباراة وتعادل في الأخرى.

ومنذ أن تأهل البطائح لدوري أدنوك للمحترفين، خاض الفريقان معاً خمس مباريات، ففاز النصر في مباراتين، خارج ملعبه كان آخرها في الدور الأول 4-3، وفي الدور الثاني من الموسم الماضي 3-1، بينما فاز البطائح في موسم 2022-2023، بهدفين نظيفين على ملعبه، وفي مباراة على ملعب النصر بالنتيجة نفسها، وكان التعادل الوحيد بينهما في أول مباراة جمعتهما في الدوري 2-2. وعانى النصر في آخر أربع مباريات خاضها في الدوري، إذ لم يعرف طعم الانتصارات، إذ خسر من عجمان، 1-2، ومن الجزيرة 2-3، وأمام الوصل 0-1، في حين تعادل مع بني ياس من دون أهداف، ليتراجع «العميد» إلى المركز السابع برصيد 26 نقطة.

وتواصلت نتائج النصر السلبية في البطولة الخليجية التي ودّع منافساتها من الدور نصف النهائي أمام القادسية بركلات الترجيح.

العودة للانتصارات

يأمل بني ياس العودة من جديد لسكة الانتصارات، عندما يستضيف العروبة الساعي لمواصلة جهوده للهروب من شبح الهبوط، والتي بدأت تتقلص مع وجوده في المركز الأخير برصيد ثلاث نقاط فقط.

وبعد البداية الجيدة لـ«السماوي» مع مدربه الروماني دانييل إيسايلا، الذي لم يعرف طعم الخسارة في أربع مباريات متتالية حاصداً ثماني نقاط، خسر بني ياس أمام الوحدة بثلاثية نظيفة ومن شباب الأهلي في الجولة الماضية بهدفين نظيفين، ليتجمد رصيده عند 19 نقطة في المركز الـ11.