إيليتش: حتا بحاجة إلى عمل كبير لمنافسة فرق مثل النصر

واصل حتا نتائجه السلبية أمام النصر، بعدما خسر أمامه بهدفين دون رد، أول من أمس، في الجولة السادسة من دوري المحترفين لكرة القدم، ليتلقّى خسارته الخامسة توالياً أمام «العميد»، ويواصل عجزه عن هزّ شباكه في سلسلة مواجهاتهما الأخيرة، التي تعود إلى نوفمبر 2020.

ولم ينجح «الإعصار» في التسجيل أمام النصر منذ 16 مارس 2018، عندما خسر بنتيجة 1-2، فيما يعود انتصاره الأخير على «العميد» إلى مارس 2017، حين فاز بهدف دون رد، لتستمر معاناته أمام الفريق النصراوي على مدار سنوات.

وزادت الخسارة الأخيرة من صعوبة موقف حتا في الدوري، بعدما تجمد رصيده عند ثلاث نقاط في المركز قبل الأخير، ليصبح مطالباً بتصحيح مساره سريعاً وتفادي الدخول في حسابات معقدة مبكراً، خصوصاً في ظل معاناته الهجومية وعدم قدرته على استثمار الفرص التي يصنعها.

وأقر مدرب حتا، الصربي ألكسندر إيليتش، بأن فريقه لايزال بحاجة إلى عمل كبير حتى يصل إلى المستوى الذي يؤهله لمنافسة فرق مثل النصر، رغم اعتقاده بأن الأداء شهد تحسناً مقارنة بالمباريات السابقة.

وقال إيليتش في تصريحات صحافية: «إن حتا لم يستثمر الفرص التي أتيحت له بالشكل المطلوب»، مشيراً إلى أن «الفاعلية الهجومية كانت العامل الحاسم في تحديد نتيجة المباراة، بعدما نجح النصر في ترجمة فرصه إلى أهداف».

وأضاف: «لم يحالفنا الحظ، خصوصاً أننا أهدرنا العديد من الفرص، لكننا مازلنا بحاجة إلى مزيد من العمل حتى نصل إلى المستوى الذي يؤهلنا للفوز على فرق مثل النصر، وأمامنا الكثير من العمل لتطوير الفريق والارتقاء بمستواه، حتى نكون أكثر جاهزية وقدرة على المنافسة في المستقبل».

واعتبر المدرب الصربي أن حتا خطا خطوة إلى الأمام في قدرته على صناعة الفرص، بعدما واجه صعوبات في هذا الجانب خلال المباريات الماضية، لكنه شدد على ضرورة تحسين اللمسة الأخيرة لتحويل التحركات الهجومية إلى نتائج إيجابية.

وفي ما يتعلق بعدم إشراك المهاجم التونسي سيف الجزيري أساسياً، أوضح إيليتش أن «اللاعب حصل على فرص في مباريات سابقة، لكنه لم يقدم المستوى المنتظر، كما أن أداءه في المباريات الأخيرة لم يمنح الجهاز الفني ما يكفي من المؤشرات للدفع به أساسياً أمام النصر».

ألكسندر إيليتش:

• الفاعلية الهجومية كانت العامل الحاسم في تحديد نتيجة المباراة.