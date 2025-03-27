حجزا مقعديهما في النهائي على حساب النصر والبطائح
«كأس السلة» حائرة اليوم بين شباب الأهلي والشارقة
يحل فريق شباب الأهلي، الساعة 10 مساء اليوم، ضيفاً على الشارقة، في المباراة النهائية لـ«كأس الاتحاد» لكرة السلة، في مواجهة تمثل أولى المباريات النهائية للموسم الحالي 2024-2025.
ويطلب شباب الأهلي لقبه التاسع تاريخياً في مسابقة «كأس الاتحاد» بعد تتويجه مواسم (1995-1996 و1999-2000 و2000-2001 و2012-2013 و2013-2014 و2014-2015 و2015-2016 و2018-2019)، فيما يسعى الشارقة إلى لقبه الثالث بعد تتويجه مواسم (2021-2022 و2022-2023).
وحجز الفريقان مقعديهما لنهائي النسخة 28 لـ«كأس الاتحاد» بتخطيهما بنجاح، أول من أمس، عقبة الدور نصف النهائي، بفوز «الملك» بصالته على جاره البطائح بنتيجة (108-99)، وعودة «الفرسان» بانتصار مستحق من صالة مضيفهم النصر بواقع (96-70).
واحتاج الشارقة لضمان انتصاره إلى نيل لاعبيه الأفضلية بنتائج الفترات الثلاث الأولى للمباراة بواقع (30-25 و29-28 و34-20)، فيما اكتفى البطائح بنيل الأفضلية في الفترة الرابعة والأخيرة (26-15).
بدوره فرض شباب الأهلي إيقاعه على مجريات شوطي مباراة النصر، وانعكس في نجاح «الفرسان» في انتزاع الفوز بالهيمنة على الفترات الأربعة للمباراة بواقع (26-16 و23-21 و27-14 و20-19).
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