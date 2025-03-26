بدر الحمادي: «الحظ» لم يقف مع الشارقة أمام شباب الأهلي

أكد مدير فريق الشارقة، بدر الحمادي، أن فريقه قدم ما عليه أمام شباب الأهلي في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 في الإياب ضمن نصف النهائي من كأس المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي)، مشيراً إلى أن فريقه خسر فرصة الصعود إلى المباراة النهائية من مباراة الذهاب، التي أقيمت في الشارقة، وخسرها الفريق بنتيجة 3-1، وأوضح أن الشارقة كان الأكثر تنظيماً في لقاء العودة، ولكن «الحظ» لم يقف إلى جانبه.

ونجح شباب الأهلي في الصعود إلى المباراة النهائية عقب الفوز على الشارقة في مجموع المباراتين 5-3، وجاءت مباراة الإياب قوية بين الفريقين، وشهدت ثلاث ركلات جزاء، وحالة طرد لفريق الشارقة الذي كان يبحث عن ريمونتادا.

وقال بدر الحمادي لـ«الإمارات اليوم»: «مبروك لفريق شباب الأهلي الصعود إلى المباراة النهائية، وهارد لك لفريق الشارقة، قدمنا مباراة كبيرة في لقاء العودة، ولعبنا بشكل جيد، لكن خسارة مباراة الذهاب أثرت في الفريق ولم يقف الحظ معنا، وهذا ما حدث، خسرنا في مباراة الذهاب بسبب بعض الأخطاء والجزئيات البسيطة من ركلات ثابتة، ونجحنا في مباراة الإياب، وكنا قريبين من الفوز، ولكن ركلتي جزاء وأخطاء أيضاً تسببت في التعادل ثم الخروج من البطولة».

وأضاف الحمادي: «فريق الشارقة يحزن على نتيجة أي مباراة، وبالتأكيد الخروج من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي وعدم الوصول إلى المباراة النهائية سيُشكل حزناً داخل غرفة الملابس، ولكن يجب أن ننهي هذه المباراة ونخرج من التفكير في هذه البطولة بسبب الاستحقاقات المقبلة، وعلينا التركيز في مباراة الدوري المقبلة، إضافة إلى فرصة الوصول إلى المباراة النهائية بكأس رئيس الدولة، وأيضاً دوري أبطال آسيا 2».