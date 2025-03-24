«يد الشارقة» تقسو على الوحدة وتعزز صدارة الدوري

قسا فريق كرة اليد في نادي الشارقة على ضيفه الوحدة، وفاز عليه بفارق 18 هدفاً بنتيجة (40-22)، أول من أمس، لحساب الجولة 12 من الدور التمهيدي لمسابقة الدوري، وشهدت الجولة نفسها فوز مليحة على ضيفه الوصل (33-25)، وشباب الأهلي على مستضيفه النصر (28-18).

وعزز الشارقة صدارته للترتيب العام برصيد 26 نقطة، بفارق نقطتين عن ملاحقه مليحة، فيما تقدم شباب الأهلي للمركز الثالث برصيد 23 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن النصر، فيما يحل دبا الحصن خامساً بـ16 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن الوصل في المركز السادس، ويوجد الوحدة في المركز السابع والأخير بـ10 نقاط.

ونجح الشارقة في إنهاء الشوط الأول متقدماً (21-10)، قبل أن يوسع الفارق في الشوط الثاني، ويحسم المباراة بنتيجة (40-22).

بدوره، تمكن شباب الأهلي من إنهاء الشوط الأول متقدماً على النصر (13-8)، قبل أن يكرر السيناريو ذاته خلال الشوط الثاني، وينهي المباراة بنتيجة (28-18).

من جانبه، تقدم مليحة على الوصل في الشوط الأول (16-9)، قبل أن ينهي المباراة لمصلحته (33-25).